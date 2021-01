Radikális baloldaliak egyszer már szétverték Washingtont

2021. január 16. 19:14

A Nemzeti Gárda biztosítja majd Joe Biden, megválasztott amerikai elnök beiktatási ceremóniáját január 20-án. Pár évvel ezelőtt Donald Trump beiktatása alatt azonban radikális baloldaliak zavargásokat rendeztek Washingtonban.

Az amerikai hatóságok szavatolják a biztonságot a megválasztott elnök, Joe Biden január 20-ai beiktatási rendezvényén Washingtonban. A beiktatási ceremóniára a Nemzeti Gárda 25 ezer tagját vezényelték az Egyesült Államok fővárosába. Elsősorban védelmi, logisztikai és kommunikációs feladatok ellátásánál számítanak rájuk. A hatóságok attól tartanak, hogy erőszakos zavargások törnek majd ki a beiktatás alatt.

Négy évvel ezelőtt, Donald Trump beiktatási ceremóniáját radikális baloldaliak akciói tarkították. Bár a tüntetések békésen indultak, hamar erőszakba fulladtak.

A zavargások során feketébe öltözött rendbontók kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak.

A radikális baloldal pusztításáról megfeledkezni látszik a liberális média… Fotó: Twitter/MRCTV

Az erőszakos baloldaliak kirakatokat törtek be, és autókat gyújtottak fel. Továbbá kisebb barikádokat is emeltek szemetesekből és padokból az utcákon. Ezeket is felgyújtották.

Az összecsapásokban hat rendőr megsérült, 217 demonstrálót pedig letartóztattak.

A beiktatáson Donald Trump elnök nem vesz részt, Mike Pence alelnök viszont már jelezte, hogy jelen lesz az eseményen.

Miért csak a konzervatív hangokat hallgattatják el? Felszólította pénteken az amerikai szenátus kereskedelmi bizottságának távozó republikánus elnöke öt nagy amerikai technológiai cég vezetőjét, hogy adjanak magyarázatot a konzervatív felhasználók közösségimédia-fiókjainak korlátozására vagy végleges letiltására. Roger Wicker szenátor az Apple, a Facebook, az Amazon, az Alphabet és a Twitter vezetőinek küldött részletes kérdéseket. Levele szerint az említett cégek több ezer konzervatív felhasználó fiókját és tartalmát korlátozták vagy távolították el véglegesen platformjukról. A vállalatok korábban erőteljesen felléptek Donald Trump elnökkel szemben, attól tartva, hogy írásai, posztjai nyomán folytatódik az az erőszak, amely támogatói részéről megmutatkozott a múlt héten a Capitolium ostromakor. Wicker magyarázatot kért a szolgáltatóktól a Parler közösségi oldal elleni lépésekre is. A Trump hívei körében rendkívül népszerű, az ostrom megszervezésére is használt Parler webszervereit üzemeltető Amazon elérhetetlenné tette az oldalt, és ezzel párhuzamosan a platformot ideiglenesen a Google és az Apple is eltávolította alkalmazáskínálatából. A teljes cikk IDE kattintva érhető el.

V4NA Hírügynökség