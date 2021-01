AK: Laschet győzött, de a kancellár-jelölti pozíció még messze van

2021. január 16. 21:53

A CDU új elnöke jó kapcsolatot ápol a magyar kormánnyal, tartománya, Észak-Rajna-Vesztfália pedig a legnagyobb magyarországi befektetők közé tartozik.

Laschetnek a Fidesz EPP-ből való kizárásáról is nyilatkoznia kell majd hamarosan, a februári néppárti kongresszus előtt. A másik két jelölttel ellentétben nem nyilvánult meg kritikusan a Fidesszel kapcsolatban az elmúlt években.

A választás elemzése:

Szombaton – történetében először – digitális pártkongresszuson választotta meg új elnökét a német, jelenleg is kormányon lévő Kereszténydemokrata Unió (CDU): Annegret Kramp-Karrenbauert Armin Laschet, Észak-Rajna–Vesztfália jelenlegi miniszterelnöke követi. Laschet mellett Friedrich Merz és Norbert Röttgen is indult a pozícióért, a mindent eldöntő második körbe már csak Merz és Laschet jutott be, utóbbi 521-466 arányban győzedelmeskedett végül.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ő lesz majd a CDU és testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) közös kancellár-jelöltje a szeptemberi szövetségi parlamenti választásokon.

Angela Merkel kancellár 16 évnyi kormányzás után biztosan nem indul újra.

Bajorország első embere, a CSU-s Markus Söder népszerűsége a közvélemény-kutatások szerint az összes többi CDU-s politikusét veri, kérdés, hogy a kereszténydemokraták hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ne az ő soraikból kerüljön ki a jobboldal következő kancellár-jelölte.

Az utóbbi hetekben ráadásul Jens Spahn, CDU-s egészségügyi miniszter is elkezdte pozicionálni magát a kancellári tisztség kapcsán, annak ellenére, hogy a pártelnökségért folyó versenybe be sem szállt.

A mostani választás azt mutatja, hogy a merkeli vonal érvényesült a CDU-ban, Laschet az ő centrista politikáját kívánja továbbvinni.

A valódi politikai döntésre és értékválasztásra majd csak márciusban kerül sor, amikor a két párt közösen dönt, hogy kit küldjön versenybe szeptember 26-án az ország vezetéséért.

Alapjogokért Központ