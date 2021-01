360 felett kezdi a hetet a forint

2021. január 18. 10:20

Hetek óta a 360-as lélektani határ körül ingadozik a forint az euróval szemben, most éppen felette van kicsivel. Egyelőre nem látszik, mi tudná kimozdítani erről a holtpontról a magyar devizát, elsősorban a nemzetközi devizapiaci mozgások, az euró gyengülése hatott az utóbbi időszakban rá, de a jelek szerint ez sem tud akkora mozgást kiváltani, hogy bármerre elinduljon a forint.

Hétfő reggel 360,65-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-os gyengülést jelent a péntek esti árfolyamhoz képest a forint szempontjából, és egyben azt jelenti, hogy nem tud a 360-as lélektani határtól elmozdulni a magyar deviza. Sőt, egyelőre nem látszik, mitől változna ez meg, hiszen a jelenlegi szint kényelmes az MNB számára is, biztonságos távolságban van a tavaly látott 370-es történelmi mélyponttól, másrészt viszont a piac oldaláról sincs egyelőre komolyabb nyomás a forinton, a nemzetközi hangulat is viszonylag nyugodt az év elején. A dollárral szemben most 298,6-nál járunk, míg az angol font 404,66 forintba kerül.

