Török puccskísérlet - Újabb 250 katona és csendőr ellen adtak ki elfogatóparancsot

2021. január 19. 10:42

Elfogatóparancsot adtak ki kedden Törökországban újabb 238 katona és csendőr ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A 238 - köztük 218 aktív szolgálatos - katona és csendőr őrizetbe vételét az égei-tengeri török kikötőváros, Izmir főügyészsége rendelte el. Az érintettek közül 133-an szárazföldi erők, 40-en a légierő, 65-en pedig a csendőrség tagjai. Rendfokozat szerint hat ezredes, három alezredes és kilenc őrnagy is van közöttük.



A razzia Törökország 81 tartományából 60-ra, továbbá arra a kizárólag Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságra is kiterjed, ahol Törökország jelenleg mintegy 35 ezer katonáját állomásoztatja. A rendőrség 160 gyanúsítottat már őrizetbe vett.



Ankara az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok mozgalmát vádolja a 2016-os meghiúsult hatalomátvételi kísérletért. Gülen azonban tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. A hivatalos török álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami és a magánszférába.



Az immár több mint négy és fél éve tartó megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtotta és sújtja, hanem a gülenista mozgalom feltételezett tagjait és támogatóit is. A hatóságok az elmúlt években százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak börtönbe, ezreket ítéltek szabadságvesztésre, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, orvosokat, tanárokat, üzletembereket és újságírókat, ami miatt az ankarai kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.

MTI