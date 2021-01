Transzeurópai közlekedési hálózat

A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) létrehozása rendkívül fontos az európai integrációs folyamatban, hiszen a magáncélú utazás mellett a vállalkozások számára is könnyebbé teszi a szállítást, aminek fontosságára a koronavírus-járvány is rámutatott - jelentette ki Adina Valean közlekedésért felelős biztos az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén kedden.

Adina Valean a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatáról szóló EP-vitán kiemelte, a hálózat létrehozása rendkívül fontos a területi kohézió szempontjából, hiszen a közlekedési hálózat minden régiót összekapcsol.

Kiemelte: a koronavírus-járvány rámutatott a koordinált szállítás biztosításának fontosságára, ugyanis a jól működő, határokon is átnyúló közlekedési infrastruktúra garantálja csak a szükséges eszközök akadálymentes eljuttatását oda, ahol azokra a legnagyobb szükség van.



Az uniós biztos rámutatott, hogy a közlekedés terén is fontos elérni az európai zöld megállapodásban rögzített célkitűzéseket. Elengedhetetlennek nevezte a közlekedési infrastruktúra zöldítését, elsősorban alternatív üzemanyagok használatával. Emellett a digitalizáció előmozdításának fontosságát is kiemelte a közlekedési infrastruktúra hatékonyságának és a kibertámadásokkal szembeni ellenállóképességének javítása céljából.



A közlekedésért felelős biztos végezetül arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak javítania kell a közlekedési összekapcsoltságát a szomszédos országokkal is.



Deli Andor fideszes EP-képviselő a felszólalásában hangsúlyozta, a TEN-T hálózat Európa vérkeringésének egyik legfontosabb rendszere, ezért annak kiépítése, intelligensebbé, fentarthatóbbá és zöldebbé tétele elengedhetetlen.



"Könnyen elfeledjük az utak és vasutak építésének, fejlesztésének, vagyis a TENT-T útvonalak fontosságát az európai integrációban és együttműködésben, valamint szerepüket abban, hogy az Európai Unió a világ legsikeresebb békeprojektjévé vált. Ezért szükséges a TEN-T hálózatokat az unió külső határain túl is kiterjeszteni, különösképpen a nyugat-balkáni térség irányába" - fogalmazott.



A TEN-T-rendelet felülvizsgálatát arra kell használni, hogy megvalósuljon a tagjelölt országok, Szerbia, Montenegró vagy Észak-Macedónia jelentősebb bevonása, például megbízott helyi koordinátorok kinevezésével - jelentette ki a vajdasági politikus.



Mint emlékeztetett, már megtörtént a TEN-T hálózat térképeinek kiterjesztése a Nyugat-Balkánra, tavaly a Nyugat-balkáni Közlekedési Közösség is megkezdte munkáját, továbbá az Európai Bizottság is elfogadta célirányos befektetési tervét a régió számára. Szava szerint azonban nagyobb összhangot kell teremteni a különböző politikai eszközök között. A TEN-T rendelet felülvizsgálata jó alkalom az ilyen eszközök közötti kapcsolódási pontok létrehozására - tette hozzá Deli Andor.



A transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) létrehozásának célja a jobb és fentarthatóbb összekötöttség biztosítása az Európai Unió egyes tagállamai és régió között.

A TEN-T hálózatok tartalmazzák az unió fő közúti, vasúti és folyami útvonalait és azok fejlesztési terveit, melyekhez az Európai Unió külön pénzügyi eszközöket rendel. A kiterjesztett TEN-T hálózatok egyes unión kívüli területeket is lefednek, köztük a Nyugat-Balkáni régiót is.

