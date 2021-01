Tagjelölt országokat oktat ki az uniós biztos

2021. január 19. 16:05

Az Európai Uniónak védelmeznie kell, és fenn kell tartania az alapjait jelentő, méltóságra, szabadságra, jogállamiságra és az emberi jogokra épülő értékeket, és ugyanezt várja mindazoktól, akik csatlakozni akarnak hozzá - jelentette ki Ylva Johansson uniós belügyi biztos az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén kedden.

Johansson - twitter

Johansson az EU külső határain jelentkező menekültügyi humanitárius helyzetről folytatott EP-vitán kijelentette, hogy a migráció kapcsán egyre több helyen sérülnek az európai elvek.



Az uniós biztos mások mellett kiemelte a migránsok helyzetének alakulását Bosznia-Hercegovinában, ahol - mint közölte - kőépületek rendelkezésre állása mellett sátortáborokat építenek a migránsok elhelyezésére a téli hideg ellenére. Mint emlékeztetett, a migrációkezelésre az EU 2018 óra 98 millió eurót folyósított az országnak, és támogatását a jövőben is folytatni fogja. Kiemelte azonban: Bosznia-Hercegovinának meg kell mutatnia, hogy képes a helyzet kezelésére, a felelősségvállalásra, a humanitárius válsághelyzetek megelőzésére. Amennyiben az ország csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, hosszú távú migrációs tervekre van szüksége, amelynek olyan létesítmények létrehozását is magában kell foglalnia, ahol a menekültek megfelelően elhelyezhetők és elláthatók - emelte ki.



A migrációs válság humanitárius és kormányzati válság is. Ez utóbbi a vezetők felelős döntései által elkerülhető - húzta alá Johansson.



Ana Paula Zacarias, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Portugália európai ügyekért felelős államtitkára beszédében kiemelte, hogy a koronavírus okozta világjárvány idején még jobban oda kell figyelni a migránsok helyzetére. Az Európai Uniónak figyelnie kell arra, hogy az európai értékek mentén járjon el, továbbá "az EU külső határaira érkezőket tisztelettel és méltóságukat figyelembe véve fogadja".

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nyugat-Balkán országaiban legalább 5800 migráns és menekült tartózkodik. Szavai szerint az Európai Uniónak támogatnia kell a régió országait, hogy megfelelő lakhatási körülményeket tudjanak biztosítani az ott várakozók számára. Továbbá fel kell gyorsítania menekültügyi eljárásait a nemzetközi védelemre jogosultak megállapítására.



A portugál elnökség támogatja az Európai Bizottságnak az új migrációs és menekültügyi paktumra vonatkozó, szolidaritáson, a terhek és a felelősség megosztásán, a legális bevándorlás útvonalainak kidolgozásán, valamint a befogadottak integrációján alapuló elképzelését - tette hozzá a portugál államtitkár.