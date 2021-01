A Gazdasági Versenyhivatal elnökével egyeztett Varga Judit

2021. január 19. 17:10

Varga Judit igazságügyi miniszter a Gazdasági Versenyhivatal elnökével, Rigó Csabával egyeztetett a nemzetközi digitális vállalatok "visszás kereskedelmi gyakorlatáról" kedden.

Rigó Csaba - origo

Varga Judit a Facebook-oldalán azt írta: az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az ilyen óriásvállalatok magatartása gyakran nemcsak a véleménynyilvánítás szabadságát sértik, hanem a tisztességes versenyt és a fogyasztói jogok teljes körű érvényesülését is veszélyeztetik.



Emiatt a Gazdasági Versenyhivatallal közösen biztosítani kell az átlátható és biztonságos piaci működést, és minden rendelkezésre álló eszközzel elejét kell venni a digitális károkozásnak - hangsúlyozta.



Kiemelte: ahogyan a való életben, a virtuális világban is fenn kell tartani az egyenlő versenyfeltételeket, védelmezni kell a fogyasztói jogokat, és szankcionálni kell az etikátlan piaci magatartást.



A miniszter hozzátette: a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülésén azzal a kérdéssel foglalkoznak majd, hogy a vállalatok és a magyar emberek is megfelelő védelmet kapjanak a digitális károkozással szemben.



MTI