Űrtechnológia fogadta Szalai Attilát a Fenerbahcénél

2021. január 19. 19:09

– Milyen érzés Fener-játékosnak lenni?

– Még csak „ízlelgetem” – felelte lapunknak hétfő este a 22 esztendős Szalai Attila, akit vasárnap szerződtetett a világfutball egyik híres klubja, a török Fenerbahce. – Talán még most is érlelődik bennem az átigazolás, de egy-két nap és fejben-lélekben is helyre teszek mindent.

Csupa mosoly Szalai Attila, aki felhúzhatta a Fenerbahce mezét, s legközelebb akár pályára is léphet - fenerbahce.org

– Stresszes napokon van túl?

– Finoman fogalmazva… Az utazás, a bőröndökbe pakolás, az orvosi vizsgálat, és maga az átigazolás alaposan igénybe vett. Viszont amikor megszáradt a tinta a szerződésemen, megnyugodtam… Sőt, igazából akkor nyugodtam meg teljesen, amikor hétfő délelőtt már edzhettem is. Körbevezettek az edzőközponton, mindent megmutattak, egyik ámulatból a másikba estem. Leírhatatlanul boldog vagyok, fantasztikus klubhoz kerültem! Cipruson, az Apollonnál sem voltak gondok a körülményekkel, de ami itt, Isztambulban fogadott, az lenyűgöző. Szóval egyelőre keresem a szavakat.

– Édesapjának úgy fogalmazott: úgy érzi magát, mintha a Real Madridnál járna.



– Cipruson is minden adva volt a munkához, de most még egyet előreléptem. A konditerem, a kiszolgáló helyiségek, mind-mind „űrtechnológiával” vannak felszerelve. Nagy dolog, hogy itt lehetek.

– Főleg, ha belegondolunk, hogy másfél évvel ezelőtt még Mezőkövesden rúgta a labdát…



– Kétségtelen, a vártnál rövidebb idő alatt vettem eddig a lépcsőfokokat, de mindig hittem benne, alázattal, kemény munkával az ember elérheti az álmait. Mindig is hittem önmagamban! Az, hogy a Fenerbahcéhoz kerültem, tényleg álomszerű, eddig is azért dolgoztam nap mint nap, hogy minél jobb játékos legyek, mostantól még inkább így teszek.

– A csapat hétfő este az Ankaragücüt verte meg három-egyre. Hol nézte a találkozót?



– A helyszínen néztem a párommal. Beültettek egy páholyba bennünket, ott volt a keretből kimaradó többi játékos is és a hozzátartozóik. Nagy élmény volt a stadionba először belépni, bár szurkolók nem lehettek ott, így is kirázott a hideg.

– A Fener szurkolói híresek a fanatizmusukról: megnézett már néhány videót a világhálón, hogy tudja, milyen lesz majd nézők előtt meccset játszani?



– Mi az, hogy! Igen, több kisfilmet is megnéztem már, kíváncsi voltam, milyen atmoszféra lesz, ha egyszer elmúlik a járványhelyzet. Alig várom, hogy átélhessek egy telt házas mérkőzést itt. A drukkerek már most felismertek a szállodában, és az eddigi útjaim során. Többen is odaköszöntek, a világhálón pedig lelkesen üdvözöltek. Nem tagadom, nagyon jólesett.

– Hogy telt az első munkanapja?



– Délelőtt ugyebár edzésen vettem részt. A csapat a mérkőzés előtti összetartáson volt, engem is odavittek, bemutattak mindenkinek. Ott volt a klub összes dolgozója, a szakmai stáb tagjai és a játékosok is. A közös ebédet követően aztán visszavittek a szállodába, aztán következett a mérkőzés.

– A bemutatkozásnál meg volt illetődve, vagy próbált magabiztosságot sugározni?



– Magamat adtam… Mindenki kedves volt, üdvözöltek, a szakmai stáb tagjaival pedig külön is váltottam néhány szót. Nemcsak amolyan formális beszélgetés volt, néhány részletről már most is szót ejtettünk.

– A nigériai Jay-Jay Okocha, az argentin Ariel Ortega, a francia Nicolas Anelka, a holland Dirk Kuyt, a brazil Roberto Carlos és Luiz Gustavo, valamint Szalai Attila. Mi a közös bennük?



– Mindannyian a Fenerbah­ce játékosai, vagy azok voltak. A jelenlegi keretben Luiz Gustavón kívül is vannak igazi világ­sztárok, több klasszis futballozik itt. Tényleg döbbenetes, milyen nagy klubhoz kerültem.

– És akkor még itt van, illetve lesz Mesut Özil, aki szintúgy csapattárs lehet.



– Ő is világsztár. Nagy várakozás előzi meg az átigazolását, a szurkolók érthetően alig várják, hogy aláírja a szerződését. Nem akármilyen futballistáról beszélünk, világbajnok játékos, aki a Real Madridban is megfordult.

– A hét végén már játszhat?



– Játékra alkalmas állapotban vagyok, hiszen meccsterhelésből jövök. A fizikai állapotom biztosan nem lesz akadálya a bemutatkozásomnak.

– A Kasimpasa alkalmazásában álló Varga Kevinnel beszélt már?



– Még mielőtt aláírtam volna, kifaggattam az itteni bajnokságról. Szerencsére Kevin is csupa jót mondott a ligáról, a csapatokról. Örültem, hogy tőle is pozitív visszajelzéseket kaptam. Az aláírást követően nyomban gratulált is.

– Na és mit szólt a szerződéséhez Marco Rossi szövetségi kapitány?



– A szövetségi kapitány is hívott már, telefonon beszéltünk. Boldog volt az átigazolásom miatt, ő is úgy gondolja, jó döntést hoztam.

nemzetisport.hu