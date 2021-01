Bács Lajos-emlékkoncerttel ünnepelt a bukaresti Magyar Kulturális Intézet

2021. január 19. 19:49

Online közvetített Bács Lajos-emlékkoncerttel ünnepelte kedden a bukaresti Magyar Kulturális Intézet a magyar kultúra napját, amely alkalomból Bogdan Gheorghiu román kulturális miniszter felidézte az egykori romániai magyar karmester és zeneszerző alakját, aki - mint mondta - jelképe volt a román-magyar kulturális kapcsolatoknak.

Bács Lajos - maszol.ro

A koncert előtt sugárzott videoüzenetben a miniszter elmondta: a magyar kultúra napja alkalmából kiváló személyiséget ünneplünk, aki egész életét a kultúra szolgálatába állította. A miniszter felidézte Bács Lajos karmesteri, zeneszerzői, hangszeres, zeneoktatói és együttesalapító munkásságát. Mint mondta, a néhai karmester jelképes alakja a román-magyar kulturális kapcsolatoknak és összekötő kapocs a magyar kultúra és a román kultúra napja között, utóbbit január 15-én ünnepelték.



Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete beszédében kifejtette: a véletlen műve, hogy a román és a magyar kultúra napja között egy hét az eltérés, de az nem, hogy mindkét ünnepet a román és a magyar nemzeti költészethez kapcsolták, hiszen mindkét nép a nemzeti nyelvű kultúra révén határozza meg önmagát. Hozzátette: minden évben kihívást jelent felhívni a figyelmet arra, hogy milyen sok hasonlóság van - sok esetben átfedés is - a két nemzeti kultúra és történelem között.



Úgy vélte, nagy szerencse, hogy Bács Lajos születésnapja a két nemzeti kulturális ünnep közé esik. Felidézte, hogy Bács Lajos Erdélyben született, de Bukarestben vált a román zeneművészet meghatározó alakjává, ott vált egyetemi tanárrá, ott írta meg legfontosabb műveit, ott nevelte ki utódait, tanítványait, akik mai napig is nagy tisztelettel beszélnek róla. Emlékeztetett arra, hogy magas rangú magyar állami kitüntetésre is javasolták, amit jóvá is hagytak, de sajnos a zeneszerző már nem érhette meg ennek átvételét.



Verona Maier, a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese, beszédében kiemelte a Magyar Kulturális Intézetnek a bukaresti kulturális életben betöltött jelentős szerepét és felidézte az intézetnek a Magyar Zene Fesztivál elnevezésű, tehetségkutató céllal alapított versenyét, amelyet immár 16 éve szerveznek meg évente a román fővárosban és amelynek alapításában oroszlánrészt vállalt Bács Lajos.



Az elhangzott beszédek után Pethő Rebeka marosvásárhelyi fuvolista, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem II. éves hallgatója adott koncertet, aki a tavaly júniusban megszervezett 16. Magyar Zene Fesztiválon Bács Lajos-emlékdíjban részesült.



A 2015-ben elhunyt Bács Lajos 1930. január 19-én született a Hunyad megyei Petrilán. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári konzervatóriumban végezte, majd 1951 és 1956 között ösztöndíjasként a moszkvai Csajkovszkij-konzervatóriumban tanult vezénylést Nyikolaj Anoszov, a Moszkvai Állami Szimfonikus Zenekar karmestere osztályában. Pályafutása szorosan kapcsolódik a Román Rádiótársasághoz, 1957-től ugyanis a Román Rádió zenekarának hegedűse, majd 1958-tól 1991-ig - nyugalomba vonulásáig - a Román Rádió Kamarazenekarának karmestere és művészeti igazgatója. Bács Lajosnak köszönhetően vált a romániai zenei életben a régizene fogalommá, részben a Musica Rediviva együttes létrehozásával (1966), amelynek nemcsak alapítója, hanem karmestere is volt.

MTI