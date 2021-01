Az EB további támogatást nyitna a gazdasági szereplők megsegítésére

2021. január 19. 20:47

Az Európai Bizottság szerint a gazdaság szereplői a koronavírus-járvány miatt további támogatásra szorulnak, ezért a testület azt javasolja, hogy a járvány miatti károk enyhítését szolgáló, ideiglenes állami támogatási szabályok alkalmazásának határidejét hosszabbítsák meg az év végéig - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Vestager - forbes.com

Margrethe Vestager, az unió versenyjogi biztosa elmondta, hogy a járvány második hulláma továbbra is sújtja az európai gazdaságokat, így a vállalatoknak további támogatásra van szükségük a válság átvészeléséhez. Hozzátette: a bizottság növelné a cégek rendelkezésére álló támogatási összegeket, az egységes piac egyenlő versenyfeltételeinek megőrzését szem előtt tartva.



Az ideiglenes keretrendszert, amelyet az Európai Bizottság múlt év márciusában fogadott el, ötféle támogatást tesz lehetővé. Ezek között szerepel, hogy a tagállamok közvetlen támogatásokat adhatnak adókedvezmények formájában és támogatási rendszereket hozhatnak létre vállalatonként 800 ezer euró (mintegy 285 millió forint) összegig, sürgős likviditási igények kielégítéséhez.



Továbbá állami garanciákat nyújthatnak banki kölcsönökhöz, valamint maguk a tagállamok is kedvezményes kamatlábak mellett nyújthatnak kölcsönöket a vállalatoknak.



A bizottsági javaslat értelmében a tagállamok akár több mint 3 millió euróval is hozzájárulhatnak a vállalatok állandó költségeihez, amelyeket bevételeik nem fedeznek.



MTI