Kézilabda - A németeknek 3 másodperccel a vége előtt dobtuk a győztes gólt

2021. január 19. 23:00

A magyar férfi kézilabda-válogatott a maximális négy pontot viszi magával az egyiptomi világbajnokság középdöntőjébe, miután a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában 29-28-ra legyőzte Németországot kedden.

Lékai Máté ostromol - origo/afp

A magyar együttes a középdöntő I. csoportjában - az Új Fővárosban - sorrendben Brazíliával, Lengyelországgal, majd az Európa-bajnok Spanyolországgal találkozik csütörtökön, szombaton és jövő hétfőn. A hatos csoport első két helyezettje jut a negyeddöntőbe.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, A csoport:

Magyarország-Németország 29-28 (15-14)

Gíza, zárt kapuk mögött, v.: Gubica, Milosevic (horvátok)



lövések/gólok: 38/29, illetve 42/28

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4



kiállítások: 14, illetve 14 perc

Magyarország:



Mikler - Bóka, Szita 3, Bánhidi 8, Lékai 4, Máthé 8, Rodríguez, cserék: Sipos, Rosta 1, Balogh Zs. 1, Bodó 2, Ancsin 2, Székely, szövetségi kapitány: Gulyás István

A továbbjutást már korábban biztosította mindkét csapat, így a találkozójuk tétje az volt, melyik hány pontot visz magával a középdöntőbe.



A németek legjobbjai közül Kohlbacher, Wiencek, Pekeler, Weinhold, Lemke, Suton, Heymann, Semper, Wiede, Dissinger és Reichmann is hiányzott a keretből sérülés, betegség, illetve a szereplés lemondása miatt. A magyarok meccskeretéből ezúttal Borbély Ádám, Győri Mátyás, Hanusz Egon és Topic Petar maradt ki.



Mindkét csapat jól kezdett, és leginkább távoli átlövésekből szerezte góljait. A magyarok dolgát az első tíz percben három kiállítás is nehezítette, ráadásul Lékai Máté többször hibázott támadásban. Egy kettős emberelőnynek, illetve a pontosabb támadójátéknak - például a beállók egyre hatékonyabb megjátszásának - és a hatékonyabb védekezésnek köszönhetően egy 7-2-es sorozattal meglépett a magyar csapat.



Ekkor, 10-6-nál Alfred Gislason, a németek szövetségi kapitánya időt kért, csapata pedig agresszív, nyitott védekezésre váltott, de a magyarok erre jól felkészültek és 15-10-re elléptek. A német csapat ezt követően sorozatban négyszer talált be, mert kihasználta, hogy a magyarok ugyanúgy elrontották az első félidő hajráját, mint a tavalyi Európa-bajnokság szinte minden meccsén, így szünetben 15-14 volt az állás.



A második félidő elején többször is egyenlítettek a németek, majd Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően tartotta előnyét a magyar együttes. Utóbbi ezt követően hat és fél percig nem talált be, majd az ellenfél a hatodik perc (4-3) után az ötvenedikben 24-23-nál ismét átvette a vezetést. Johannes Bitter egyre jobban védett, csapattársai egyre hatékonyabban védekeztek, ezért a magyaroknak egyre nehezebb dolguk volt támadásban.



A hajrában előbb - Mikler és Bánhidi remeklésével - fordított a magyar válogatott (27-26), majd emberhátrányba került. Az utolsó perc döntetlen állásról indult, a magyarok végig támadhattak.

Lékai Máté három másodperccel a vége előtt a hálóba bombázott.



A mezőny legeredményesebb játékosa Máthé Dominik és Bánhidi Bence volt egyaránt nyolc góllal, a meccs legjobbjának pedig utóbbit, a Szeged beállóját választották. A németek legeredményesebbje Marcel Schiller volt hét találattal.



A két csapat 31. egymás elleni mérkőzésén három döntetlen és 21 német siker mellett hetedszer győztek a magyarok.



Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi kapitánya:



"Nekünk, edzőknek ez a legszebb, amikor egy góllal nyer egy csapat, főleg ilyen kiélezett helyzetben, főleg válogatott meccsen. Nagyon sokat készültünk, de nem tudtuk, hol tartunk, hiszen komoly csapattal nem találkozunk az elmúlt időszakban. A fiúk élesek voltak, jól összpontosítottak, de látszott, hogy sok a hiba a játékunkban. Talán eldönthettük volna meccset az első félidőben, elmehettünk volna több góllal, de elég sok volt a technikai hiba és a bizonytalanság. A végén helyén volt a szívünk és a végjátékban hideg fejjel kézilabdáztunk. Ez nekünk óriási boldogság. Dolgoznunk kell továbbra is, de ezt az ilyen sikerek nagyon megtolják, ez óriási lökést ad mindenkinek, és sokkal jobban összekovácsolja a társaságot" - nyilatkozta a szakvezető az M4 Sporton.

Ancsin Gábor betalált - origo/afp

Vasárnap játszották:

Magyarország-Uruguay 44-18



pénteken játszották:

Németország-Uruguay 43-14

Magyarország - Zöld-foki Köztársaság 34-27 - a később megállapított eredmény 10-0

játék nélkül:

Németország - Zöld-foki Köztársaság 10-0

Uruguay - Zöld-foki Köztársaság 10-0



A magyar szövetség a Zöld-foki Köztársaság elleni mérkőzést beleszámítja a válogatottságszámba, és a 34-27-es eredmény alapján a gólokat is beszámolja a játékosoknak.

A csoport végeredménye:

1. Magyarország 6 pont, 2. Németország 4, 3. Uruguay 2, 4. Zöld-foki Köztársaság 0 (koronavírus-fertőzés miatt visszalépett)

A középdöntő I. csoportjának (Új Főváros) állása:

1. Magyarország 4 pont, 2. Spanyolország 3, 3. Németország 2 (71-43), 4. Lengyelország 2 (59-50), 5. Brazília 1, 6. Uruguay 0

MTI