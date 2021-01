Gyergyói programkínálat a magyar kultúra napjára

2021. január 19. 23:24

Sokszínű programot szervez a magyar kultúra napja alkalmából a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ és a Gyergyói Fotóklub – ismertették kedden sajtótájékoztatón.

Kép: Barabás Orsolya

Két olyan rendezvényről is szóltak, ami nem Gyergyóban lesz, de kötődik a térséghez. Január 21-én 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády-házban nyitják meg a tavalyi szárhegyi képzőművészeti táborok anyagából összeállított kiállítást, Székelyudvarhelyen pedig az Erdélyi Fotográfiáért Múzeum Egyesülettel való együttműködés részeként létrejött Magyar szellemiség nagyjait bemutató fotókiállítást – ismertette Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ megbízott igazgatója.

A Gyergyói Fotóklub tíz évvel ezelőtt alakult, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ támogatásával ebből az alkalomból egy könyvet adnak ki, amit a magyar kultúra napjára szervezett programok részeként mutatnak be pénteken 17 órakor a Szent István plébánián. A fotóklub 15 aktív tagjának az elmúlt 10 évben készített legjobb fotói találhatóak a 308 oldalas albumban. A 10 év a fény játékában című kötet már a harmadik kiadványunk – részletezte Mincsor Szabolcs, a Gyergyói Fotóklub elnöke. Ugyanakkor egy szabadtéri kiállítást is megnyitnak a gyergyószentmiklósi Szent István parkban, amely Gyergyószék értékeit a tél tükrében mutatja be a Gyergyói Fotóklub tagjainak fotói által. A tárlat három hétig lesz megtekinthető.

A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ két programmal készül, az egyik egy vetélkedő, amit már korábban meghirdettek. „A Hazádnak rendületlenül címet viselő versenyre ötven VII-VIII. osztályos diák jelentkezett, aminek nagyon örülünk. A kitöltött feladatlapok leadását követően a zsűri dönt majd a díjazottakról. A díjátadás szombaton 19 órától lesz a színházteremben. Ezután az Evilági együttes Pilinszky János 100. születésnapjára összeállított koncertjén vehetnek részt az érdeklődők” – közölte Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója.

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett programok vasárnap Gyergyócsomafalván, a Borsos Miklós Művelődési Házban érnek véget. 19 órakor díjazzák a tavaly online megszervezett II. Gyergyószéki Népdal- és Néptáncverseny legjobbjait és közönségdíjasait, akikre január 21-ig még lehet szavazni. A gálaműsoron fellépnek a gyermekek is, Balázs-Bécsi Orsolya énekel, Petres Atika és barátai zenélnek.

Barabás Orsolya

szekelyhon.ro