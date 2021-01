Tüttő nem véletlenül lehetett jelen az A-Híd rendezvényén

2021. január 20. 21:04

– Magánvállalatok nem véletlenül szoktak meghívni politikusokat a rendezvényeikre, és annak is nyilván megvan az oka, hogy Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes is részt vett a Lánchíd-felújítás tenderén nyertes A-Híd Zrt. exkluzív partiján – jelentette ki lapunknak Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatóságának fideszes tagja. Mint korábban beszámoltunk róla, Tüttő alig két héttel azután, hogy elfoglalta a főpolgármester-helyettesi tisztségét, fotók tanúsága szerint az exkluzív vállalati eseményen meghívott vendégként vett részt. Wintermantel arra is kitért: az sem lehet véletlen, hogy Karácsony Gergely hevesen ágált a Közbeszerzési Döntőbizottság ellen, amikor azzal dobta vissza az BKK által kiirt pályázatot, hogy a közbeszerzési törvényben előírt nyolcéves időkorlátnál régebbi referenciákat is elfogadtak volna. – A főpolgármesternek láthatóan fontos volt, hogy az A-Híd nyerje a közbeszerzést – mutatott rá Wintermantel Zsolt.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi kinevezése után két héttel vett részt a baloldali városvezetés által favorizált cég exkluzív rendezvényén

Szavait támasztja alá, hogy az A-Híd a nyertes pályázatában ötmilliárd forinttal drágább árat ajánlott a Lánchíd felújítására, mint a Tarlós István hivatali ideje alatt benyújtott tenderében: a Karácsonyékhoz befutott bruttó 26,8 milliárd forintos ajánlat közel ötmilliárddal drágább a 21,8 milliárdos korábbi licitjüknél, amelyet egyébként az előző főpolgármester éppen a túlárazottsága miatt utasított el.

A fővárosi Fidesz keddi Facebook-bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy év alatt több mint 25 százalékkal emelkedjen az ugyanarra a műszaki tartalomra kifizetendő összeg. Arra a különös egybeesésre is rámutattak, hogy pont ötmilliárd forintot – vagyis amennyivel Karácsonyék drágább ajánlatot kaptak a Tarlós-féle városvezetésnél – fog előre megkapni a nyertes cég.

„Bár Karácsonyék a kiírásban azt hirdették: azért kap rögtön a szerződéskötés után ötmilliárd forint előleget a kivitelező cég, hogy a pályázók köre bővülhessen, és az ajánlatok kedvezőbbek legyenek, ennek pont az ellenkezője történt. Egyetlen új pályázó nem jelentkezett, az ár pedig durván, indokolatlanul emelkedett” – fejtették ki, hozzátéve: arról még nem is esett szó, hogy óránként 25 ezer forintért a Soros György által támogatott Transparency Internationalre bízták magukat, amely afölött hivatott bábáskodni, hogy átláthatóan dolgoznak-e. „Bizonyára hatékonyak lesznek” – jegyezték meg némi iróniával.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a 2019 decemberében elkészült szakvélemény szerint rendkívül rossz műszaki állapotban volt a Lánchíd, amelynek a felújítását fél éven belül – 2020 júniusáig – el kellett volna kezdeni.

