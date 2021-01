Koronavírus - Meghalt 98 beteg, 1410-zel nőtt a fertőzöttek száma

2021. január 21. 10:01

Meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1410 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: 355 662-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 11 713-ra emelkedett, a gyógyultak száma 235 276.

Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent. Kórházban 4049 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 286-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 19 932-en vannak, a mintavételek száma 3 000 325-re nőtt.

Kiemelték: Magyarország eddig 19,7 millió anyag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - több tízmilliárd forint értékben. Ezekből még csak a Pfizer- és a Moderna-vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével.

A két gyártótól eddig 165 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezett Magyarországra. A következő szállítmány jövő héten érkezik - írták.

Hozzátették: eddig 134 554 embert oltottak be, 4030-an már a második oltásukat is megkapták.

Megjegyezték: a kormány lassúnak tartja az uniós vakcinabeszerzést és -szállítást. A kormány számításai szerint, ha Magyarország csak Brüsszelre hagyatkozik, szeptember végénél előbb nem lehet feloldani a korlátozásokat, a kormány ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb elkezdődhessen a lakosság tömeges oltása.

Magyarországon - ahogy eddig is - csak olyan vakcinák kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatékonyak és biztonságosak - hangsúlyozták.

Közölték azt is: az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők. A portálon azt kérik, azok az egészségügyi dolgozók, akik még nem tették meg, mielőbb jelentkezzenek az oltópontokon időpontért. Megkezdődött az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is, a harmadik körben pedig a 89 év felettiek következnek, akiket a háziorvosok vagy oltócsapatok oltanak majd be akár a saját otthonukban - tudatták.

Az oltási munkacsoport folyamatosan dolgozik, követi az oltások menetét, a várható vakcinaszállítmányokat, és felkészült a tömeges oltásokra, ha érkezik elég vakcina. Minden célcsoport időben értesül majd a tudnivalókról - írták.

Hozzátették: "a védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni."

Kitértek arra is: az általános iskolákban továbbra is érvényben vannak az óvintézkedések és a testhőmérséklet-mérés. Az operatív törzs jelenleg 45 óvodában egy-egy csoportot érintően, 27 óvodában és 9 iskolában az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 88 iskolában egy-két osztályt és 4 iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon" - emelték ki.

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van.

Magán- és családi rendezvények (például születésnap) legfeljebb 10 ember részvételével tarthatók, de a létszámba a 14 év alattiak nem számítanak bele.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység közben, valamint parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Kiemelten fontosnak nevezték az idősek és a krónikus betegek védelmét. A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van - írták.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben csak az étel elvitele céljából tartózkodhat vendég. A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhatnak. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját, és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

A fertőzés közösségi terjedésének megfékezéséért továbbra is kérik: mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - közölték.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (66 347) és Pest megyében (44 218) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (20 161), Győr-Moson-Sopron (20 067) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (19 855). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (7614).

koronavirus.gov.hu

MTI