Karácsony Gergely "hozzáfogott a fővárosi vagyon kiárusításához"

„Amikor 2010-ben átvettük a város vezetését, akkor a Lánchíd felújításánál is súlyosabb hagyatékkal, problémákkal kellett megküzdenünk” – fogalmazott a Magyar Hírlapnak Tarlós István korábbi főpolgármester, aki azt is elmondta: ők kezdték el a történelmi műemlék rekonstrukciójának előkészítését; s már az előző ajánlatot is drágának érezte, nemcsak a mostanit, ami annál is drágább ötmilliárd forinttal.