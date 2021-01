Idén nyitják meg a felújított Rákóczi-várkastélyt Borsiban

2021. január 21. 11:22

A határon túli magyar műemlékvédelem kiemelt projektjeként idén adják át a felújított borsi Rákóczi-várkastélyt, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyét.

A Teleki László Alapítvány igazgatója, Diószegi László elmondása szerint a 2018 óta zajló munkálatok eredményeként újjászületett magyar reneszánsz építészeti remekmű átadásával megvárják, amíg a járványhelyzet lehetővé teszi a méltó ünneplést.

A tervek szerint Áder János magyar és Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök nyitja majd meg a kastélyt, amely nagyrészt a magyar kormány, kisebb részben pedig a szlovák kormány támogatásával újulhatott meg.

A felújított várkastély felülnézetből Fotó: Teleki László Alapítvány

A várkastély üzemeltetésével kapcsolatban is gőzerővel folynak az egyeztetések. A tavasszal induló próbaüzem idején tesztelik a szálloda és az étterem működését, illetve a szállásfoglalásra és jegyvásárlásra is alkalmas informatikai rendszert. Ahogy Diószegi László fogalmaz: – Meg kell tölteni élettel a szép, felújított épületet, hogy amint megnyitja kapuit a nagyközönség előtt, minden olajozottan működjön.

A kastély környezetében különféle attrakciók is helyet kapnak, többek között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem jóvoltából elkészült interaktív kiállítás, valamint egy tematikus játszótér, de lesz körpanorámás vetítés, virtuális valóságszoba és szabadulószoba is. Természetesen mindez II. Rákóczi Ferenc fejedelem személyéhez kötődik majd.

A Teleki László Alapítvány idei tervei között a borsi kastély mellett legalább húsz nagy projekt ünnepélyes átadása is szerepel. A Rómer Flóris terv részeiként futó programok mellé – az igazgató elmondása szerint – sok új és olyan felújítási kérelem érkezett, amelyeket érdemes támogatni, valamint folytatódik az anyaországi népi építészeti örökség megóvására létrehozott Nép építészeti program is, amely január 29-től fogad be új kérelmeket. Az Árpád-ház programban pedig továbbra is a Magyar Királyság területén lévő Árpád-kori templomok felújítását végzik.

magyarnemzet.hu