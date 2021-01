Túl elmélyülten hallgatta Biden beiktatási beszédét Bill Clinton

2021. január 21. 19:55

A korábbi demokrata elnök egyesek szerint belealudt az elnöki beszédbe.

Tegnap iktatták be elnöki hivatalába Joe Bident. A ceremónián a hagyományok szerint a korábbi elnökök és alelnökök is részt szoktak venni, így ezúttal is jelen volt Donald Trumpon kívül a három még élő elnök, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama, valamint Dan Quayle, az idősebb Bush alelnöke.

Joe Biden, miután a legfelsőbb bíróság vezető bírója, John Roberts feleskette, beszédet mondott. A 2514 szavas beszéd, amelynek megírásában kabinetfőnöke, Ron Klain, a leendő külügyminisztere, Antony Blinken, valamint Vinay Reddy beszédíró és Mike Donilon tanácsadó segédkezett, Donald Trump négy évvel ezelőtti beszédénél több mint ezer szóval hosszabb volt.

A beszéd hosszúságát úgy tűnik, a jelenlévő vendégek közül sem viselte mindenki könnyen. A Twitteren azt találgatják, hogy az 1993 és 2001 közötti demokrata elnök, Bill Clinton vajon csak a szemét pihentette-e, miközben az új elnök beszélt, vagy egyenesen beleszundított a beiktatási beszédbe – fedezte fel a Fox News.

A most 74 éves Bill Clinton négy évvel fiatalabb, mint utódja, Joe Biden, akit Donald Trump egyébként rendszeresen illetett tweetjeiben a „Sleepy Joe”, vagyis „Álmos Joe” gúnynévvel.

Joe Biden Ronald Reagan második elnöki ciklusa előtt elmondott beszéde óta a leghosszabb beiktatási beszédet mondta, de még így sem tudta megelőzni az egykori republikánus vezetőt. Reagan akkor 2561 szavas beszédet mondott, Biden 2514 szóból állót.

A valaha volt legtöbb szót tartalmazó beszéd a feljegyzések szerint William Henry Harrison elnöké volt, összesen 8460 szóból állt. Igaz, Harrison másról is híres: ő volt a legrövidebb ideig elnök, hiszen éppen a beiktatási beszéde alatt kapott tüdőgyulladást az 1841. március 4-én megtartott ceremónián és a betegségébe egy hónap múlva bele is halt.

