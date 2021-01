Férfi kézilabda-vb - Hatgólos magyar siker a brazilok ellen

2021. január 21. 21:42

A magyar férfi kézilabda-válogatott továbbra is vezeti középdöntős csoportját az egyiptomi világbajnokságon, miután az első forduló csütörtöki játéknapján 29-23-ra legyőzte Brazíliát.

A magyarok Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság legyőzésének köszönhetően a maximális négy pontot vitték magukkal a középdöntőbe, ahol szombaton 18 órától Lengyelországgal, hétfőn 18 órától pedig az Európa-bajnok Spanyolországgal találkoznak. A hatcsapatos csoport első két helyezettje jut a negyeddöntőbe.



Eredmény, középdöntő, 1. forduló, I. csoport:

Magyarország-Brazília 29-23 (16-11)

Új Főváros, zárt kapuk mögött, v.: Brunner, Salah (svájciak)

lövések/gólok: 47/29, illetve 45/23

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/2

kiállítások: 8, illetve 6 perc



Magyarország: Mikler - Sunajko 4, Szita 2, Lékai 3, Bánhidi 5, Máthé 4, Hornyák 3, cserék: Sipos 1, Rosta 2, Ancsin 1, Bodó 4, Nagy B., Székely, Hanusz, szövetségi kapitány: Gulyás István



A magyarok meccskeretéből ezúttal Balogh Zsolt, Borbély Ádám, Győri Mátyás és Topic Petar maradt ki taktikai okok miatt.

A brazilok legjelentősebb hiányzója ezen a tornán Thiagus Petrus, a Szeged korábbi, a Barcelona jelenlegi védekezőspecialistája, illetve Marcus Oliveira szövetségi kapitány. Mindketten koronavírusos megbetegedés miatt hagyják ki a világbajnokságot.

Vegyes képet mutatott az első negyedóra, mert mindkét oldalon voltak szép megoldások, nagy gólok, ugyanakkor ki nem kényszerített hibák, pontatlan lövések is. A 14. percben a brazilok súlyosnak tűnő térdsérülés miatt elveszítették José Toledót, a jobbátlövőt egy vétlen szituáció után hordágyon vitték le a pályáról. A magyarok Mikler Roland védéseire alapozva egy 5-1-es sorozattal elléptek 11-8-ra, de a brazilok gyorsan visszazárkóztak, ráadásul a 24. percben Ancsin Gábort már másodszor állították ki.

A hajrában Mikler további bravúrokat mutatott be, a védekezés egyre jobban működött előtte - a második negyedórában csupán három gólt kapott a csapat -, így a magyarok egy 4-0-s sorozattal zárták az első félidőt, és a szünetben 16-11-re vezettek.

A második felvonás elején már hét találat is volt a különbség, ám a folytatásban felzárkóztak a nagyszerűen küzdő brazilok, mert a magyar csapat játéka támadásban és védekezésben is pontatlanná vált. A hullámvölgyet egy 5-1-es szériával használta ki az ellenfél, Gulyás István szövetségi kapitány időkérése után azonban egy négyes gólsorozattal ismét elhúzott a magyar válogatott (25-18).

A hajrában is inkább a védekezés, mint a támadójáték működött hatékonyan magyar oldalon, ennek ellenére sikerült növelni a különbséget, és végül magabiztosan, hat találattal győzni.

Mikler Roland 39 lövésből 16-ot védett, Székely Márton pedig egy hétméterest hárított. A mezőny legeredményesebb játékosa a brazil Haniel Langaro volt nyolc góllal. A Telekom Veszprém beállója, Rogerio Moraes mindhárom lövését gólra váltotta.

A két csapat hatodik egymás elleni mérkőzésén a hatodik magyar siker született.

"A játék minden elemében tudtunk egy kicsit fejlődni" - mondta az M4 Sporton Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. "A védekezés ma egy kicsit nehezebben állt össze, mert nem volt időnk sokat gyakorolni a költözés miatt. A huszadik perctől megérezték a fiúk a belső posztokon, hogy mi a teendő, kikre kell figyelni. Érezhető volt, hogy a brazilokból sokkal többet kivettek a küzdelmes csoportmérkőzéseik, éreztük, hogy egyre jobban fáradnak, kevesebb emberük van, így biztos győzelmet tudtunk aratni."



Korábban:

Lengyelország-Uruguay 30-16 (14-9)

később:

Spanyolország-Németország 20.30

MTI