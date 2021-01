Medveczky Ádám lesz a 2022-es Újévi nyitány karnagya

2021. január 22. 09:22

A két évvel ezelőtt hagyományteremtő jelleggel, az MTVA, a Zeneakadémia és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek összefogásával indult együttműködés a jövő évben is folytatódik: a 2022-es Újévi nyitányt Medveczky Ádám Kossuth-díjas karnagy fogja dirigálni - közölte az MTVA Sajtó Osztály pénteken az MTI-vel.

A karnagy - papageno.hu

Az összegzés felidézi, hogy az elmúlt két évben január 1-jén a nézők a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjével indíthatták az újesztendőt. Népszerű zeneműveket hallhattak az érdeklődők Magyarország legkiválóbb karmestereinek irányításával.



"A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához fűződő kapcsolatom régmúlt időkbe nyúlik vissza, amikor még mint ütőhangszeres kisegítő játszhattam ebben a nagyszerű együttesben. Első hanglemezem felvétele szintén a Rádiózenekarhoz fűz, de ők voltak ott velem a MTV I. nemzetközi karmesterversenyén is. Buzdításuk, szeretetük nagyban hozzásegített az ezüstéremhez. Aztán 1980-ban egy hosszabb amerikai turnén még közelebb kerültünk egymáshoz. De a sok közös munka mellett az igazi maradandó értéket az jelenti számomra, hogy a zenekar régi és jelenlegi tagjai között is sok jó kollégára, barátra tettem szert. Megtiszteltetés számomra, hogy a 2022-es esztendőt elindító hangverseny karnagya lehetek, nagy örömmel várom" - idézi a közlemény a Kossuth-díjas karmestert.



Az Újévi nyitányt a tervek szerint a közmédia két csatornája, a Bartók Rádió és az M5 kulturális csatorna is közvetíteni fogja.



"Fontosnak tartom, hogy az Újévi nyitány a Zeneakadémián igazi ünneppé, valóban hagyománnyá váljon, hiszen érezzük, hogy várják a zeneszerető emberek. Az első két hangverseny nagy sikert hozott, a közönség nagyon hálás volt értük, nem is lehet kérdés a folytatás. Boldogok vagyunk, hogy a zenekarunkat 2022 első napján Medveczky Ádám fogja vezényelni. Rendkívüli megtiszteltetés vele dolgozni, igazi szakmai tekintély, aki követendő példa a magyar zenészek nemzedékei számára és nem utolsó sorban emberként is hiteles. 2021-ben a 80. születésnapját fogja ünnepelni, kívánom, hogy emlékezetes ajándék legyen számára a közös munka - abban biztos vagyok, hogy a zenekarunknak különleges élmény lesz" - mondta az összegzés szerint Devich Márton, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezetője és a Bartók Rádió csatornaigazgatója.



A koncertnek ezúttal is a Zeneakadémia nagyterme ad otthont.



"Kiváló együttműködés érett hagyománnyá a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a közmédia és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara között azután, hogy az együttes számos maradandó élményt szerzett a muzsika kedvelőinek az elmúlt években is a Zeneakadémián. Az ifjú tehetségek játékában a tradíció és az újító szemlélet együttes ereje nyilvánul meg, fellépésük a gazdag tapasztalatú művészekkel nyitottságot, üde, lendületes és egyedi évkezdeti hangulatot sugároz, és olyan szívet melengető harmóniát teremt, amely a legendás esztendőindító koncertek sorába emeli az Újévi Nyitányt a Zeneakadémia Nagytermében" - fogalmazott Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora.

