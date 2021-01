Kardszentelő Balassi-mise Szegeden

2021. január 22. 09:47

A XIV. Balassi-misét tartották, ezúttal Szegeden a püspöki kápolnában. Ezen az istentiszteleten szentelte meg Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök azt a két szablyát, amelyet Bálint napján irodalmi díjként egy magyar költőnek és egy külföldi műfordítónak átadnak.

Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök megáldja a Balassi Bálint-emlékkardokat a szegedi püspöki kápolnában tartott szentmisén. MTI/Rosta Tibor

A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard eddig 24 éves múltra tekint vissza – most készítik elő a XXV., jubileumi átadást –, a Balassi-misék története ennél rövidebb: 14 éves. Ám ez a história is gazdag: a bécsi Stephansdom, a kismartoni Ferences-templom, a szabadkai székesegyház is helyet adott már neki.

Az államhatárokon belül többek közt Esztergomba, Hódmezővásárhelyre, Dabasra, Visegrádra, Gyulára, Bonyhádra zarándokoltak el a kardszentelés hagyományának fölelevenítői.

A két végvári szablya - Molnár Csenge Hajna felvétele

Szegeden kereken tíz éve zajlott le a Balassi-mise – akkor Covid-mentes időben: a dómban tartatott az istentisztelet. Egy katolikus és egy protestáns kórus énekelt a Misztrál együttes zenei szolgálatát kiegészítve.

A püspöki kápolnában most először került sor kardszentelésre. Dr. Kozma Gábor egyetemi rektor a szentleckét olvassa fel - Molnár Csenge Hajna felvétele

A Balassi-kardokat kezdettől fogva a bonyhádi Fazekas József kovácsolja, ez alkalommal a 46. és 47. szablya került a szenteltvíz alá. XVI. századi végvári szablya – ez a típusa a Balassi-kardnak. Vitézeink ezzel védték a hazát az ellenséggel szemben.





Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke megköszöni Kiss-Rigó László püspöknek a kardszentelő mise celebrálását - Molnár Csenge Hajna felvétele

A Balassi Bálint-emlékkard huszonötödik éve tartó rendezése sok évtized után élesztette újjá a kardszentelő misék hagyományát. A mostani a 14. alkalom volt. A Covid-rendelkezések miatt a hívek számát korlátozni kellett.

Rosta Tibor, az MTI fotóriportere munkában a szegedi Balassi-misén - Molnár Csenge Hajna felvétele

A kardszentelő Balassi-misén megáldott két végvári szablyát Bálint napján nyújtják át a kitüntetendő irodalmároknak.

