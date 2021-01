Michel telefonon kérte az orosz elnöktől Navalnij szabadon bocsátását

2021. január 22. 13:54

Charles Michel, az európai uniós országok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását sürgette a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott pénteki telefonbeszélgetése során - közölte Charles Michel irodája.

Putyin – themoscowtimes.com

Michel komoly aggodalmának adott hangot Navalnij fogva tartásával kapcsolatban a beszélgetés során, és arról is tájékoztatta az orosz elnököt, hogy a márciusi EU-csúcs keretében "stratégia vitát" indít az EU és Oroszország közötti kapcsolatok felülvizsgálatáról.



Charles Michel közölte, hogy az EU egységes álláspontot képvisel az Oroszországhoz intézett felhívásában, és sürgette az orosz vezetést, hogy késedelem nélkül, átláthatóan vizsgáljak ki a Navalnijjal szemben elkövetett szeptemberi mérgezéses merényletet.



Az Európai Parlament csütörtökön elfogadott állásfoglalása szigorúbb szankciók bevezetésére szólította fel az uniót Oroszország ellen. Az állásfoglalásban leszögezik, hogy korlátozó intézkedéseket kell kivetni a Vlagyimir Putyin vezette rezsimhez kötődő orosz oligarchák, az elnök belső körének tagjai és az orosz média propagandistái ellen is, akik európai vagyonnal és unióba való beutazási engedéllyel rendelkeznek. Az uniós parlamenti képviselők arra is felszólították az EU-t, hogy azonnal állítsa le az Északi Áramlat 2 földgázvezeték befejezetlen szakaszán folyó munkálatokat, arra hivatkozva, hogy az "az uniónak nem szabad helyett adnia kétes eredetű orosz gazdasági tevékenységeknek."

Csütörtökön az orosz főügyészség és a belügyminisztérium figyelmeztette a szombatra tervezett országos ellenzéki tiltakozás szervezőit, hogy az általuk Navalnij támogatására előkészített tüntetéseket törvényellenesnek, felforgatónak tekinti, és kész őket azonnal beszüntetni. Pénteken az orosz hatóságok, kilenc napra, többedmagával őrizetbe vették Navalnij szóvivőjét, aki így nem tud részt venni az ellenzék szombatra tervezett tüntetésén.



Navalnijt hétfőn harminc napra előzetes letartóztatásba vették Oroszországban. A politikus vasárnap este tért vissza németországi gyógykezeléséből, miután nyugati országok laboratóriumi vizsgálatainak egybehangzó eredménye szerint augusztusban hazájában megpróbálták megmérgezni.



MTI