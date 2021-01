Szombaton kiadós mennyiségű - az Alpokalján havas - eső, délkeleti szél

2021. január 22. 15:53

Várható időjárás az ország területén szombat estig: szombat estig általában erősen felhős, különösen az Északi-középhegység térségében, Észak-Dunántúlon borult lesz az ég, de pénteken még a Dunántúlon, szombaton a déli, délkeleti megyékben némi (szűrt) napsütés is lehet.



Pénteken az Északi-középhegység, Észak-Alföld vidékén számíthatunk nagyobb eséllyel időszakos gyenge esőre, de délebbre sem kizárt kisebb csapadék. Éjszaka nagyrészt száraz időnk lesz, csak hajnalban eredhet el ismét a nyugati megyékben.



Szombaton az ország északnyugati felén ismét növekvő eséllyel alakulhat ki eső - kiadósabb mennyiség késő délutántól a Dunántúlon hullhat. Szombat késő este az Alpokalján már havas esőre is számítani kell. A szél egyre inkább délkeletire fordul, pénteken az Észak-Dunántúlon, szombaton már az Alföldön is lehetnek erős lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között várható, Borsodban lehet a leghidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 15 fok között valószínű, a Kisalföldön délután gyorsan hűlni kezd a levegő.

MTI