Megdőlt az országos melegrekord

2021. január 22. 17:14

Megdőlt az országos napi melegrekord pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Azt írták: mostanáig a január 22-i rekord 15,5 Celsius-fok volt, amelyet 1956-ban Ásotthalmon regisztráltak.



Pénteken viszont a Somogy megyei Főnyeden 16 fokot is mértek - közölték.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet plusz 2 és 10 fok között várható, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lehet a leghidegebb. A legmagasabb hőmérséklet plusz 6 és 15 fok között valószínű, a Kisalföldön délután gyorsan hűlni kezd a levegő.



Vasárnaptól ismét mínuszokra is készülni kell. A jövő héten pedig többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet.

MTI