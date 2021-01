Kásler: az egészségügyben megerősítették az országos hatásköröket

2021. január 22. 18:01

Megerősítették az országos hatásköröket az egészségügyben - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az országos intézményvezetőkkel tartott megbeszélésén.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében idézte a minisztert, aki a tanácskozáson azt is kiemelte: a népegészségügyi jelentőségű betegségek gyógyító-ellátó központjai mögött országos hálózat működik.



Kásler Miklós arról beszélt: az országos intézetekben a népegészségügyi betegségek gyógyításához a járvánnyal kapcsolatos ellátások is hozzáadódtak, ami további intézkedéseket igényelt és igényel.



A miniszter a közlemény szerint emlékeztetett arra is, hogy 2018 júniusában minden intézmény elkészítette a nemzeti programját, amelyben világosan meghatározták feladataikat, fókuszba helyezve a prevenciót és az új egészségkultúrát. Ez határozza meg a struktúrát, az országos tevékenységet.

