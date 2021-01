Iowa szenátora ukázt adott az új USA-elnöknek

2021. január 22. 19:49

Chuck Grassley, Iowa republikánus szenátora a Twitteren szólította fel Joe Biden demokrata párti elnököt, hogy ítélje el az elmúlt két nap Portlandben és Seattle-ben beiktatása ellen tartott, zavargásokká fajult tüntetéseket.

Grassley diktálná az elnöknek, hogy mit kell tennie - cnn

"Arra várok, hogy Biden elnök elítélje az elmúlt két nap során elkövetett erőszakot, fosztogatást és gyújtogatást, amelyek Oregon és Washington államban történtek" - fogalmazott Chuck Grassley.



A két amerikai városban csütörtökön rendőrségi jelentések szerint több mint egy tucat embert tartóztattak le, miután Biden-ellenes tüntetők kormányzati épületeket és a Demokrata Párt oregoni épületét is célba vették. A portlandi rendőrség beszámolója szerint nagyjából 75 ember vonult fel a Demokrata Párt székháza elé és festékkel rongálták meg az épületet, valamint ablakokat törtek be.



Ezt követően egy 150 fős csoport az Egyesült Államok bevándorlási- és vámügyi hivatalának (ICE) helyi épületét vette célba. A tüntetők - akik Biden- és rendőrellenes üzeneteket írtak a tábláikra - ezt az épületet is megrongálták. A hatóság emberei könnygázt használva oszlatták szét a tömeget.



A rendőrség illetékesei nem közölték, hogy kik állnak a tiltakozások mögött. Az eseményekről készült felvételeken az látszik, hogy a résztvevők többsége fekete ruhát és sisakot viselt. A portlandi rendőrség beszámolója szerint sokan pajzsokkal és gázálarcokkal is készültek. A tüntetők a "Nem Bident akarjuk, hanem bosszút akarunk" és "Irányíthatatlanok vagyunk" feliratú transzparenseket vittek magukkal.



A beiktatás napján a hatóságok országszerte fokozott készültségben voltak, amit a január hatodikai események idéztek elő, amikor Donald Trump leköszönő elnök hívei megostromolták a Capitolium épületét és a zavargásokban öt ember meghalt.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint később is fennállt a lehetősége annak, hogy erőszakos tüntetések lesznek Washingtonban és a többi szövetségi állam fővárosaiban. A beiktatás napján végül csak kevés tüntetés volt az országban.



Joe Biden nem kommentálta a portlandi és Seattle-i tüntetéseket.



MTI