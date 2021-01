Boszorkányüldözés indult az anyuka ellen, amiért Trumpot támogatta

2021. január 23. 11:34

Az volt a bűne az egyébként más édesanyákat a gyereknevelésben segítő nőnek, hogy pénzzel támogatta Donald Trump kampányát. Miután ez kiderült, boszorkányüldözést indítottak ellene társai az interneten, és most arra biztatják az embereket, hogy kövessék ki az anyukát.

Egymilliónál is több követővel rendelkezik a TakingCaraBabies Instagram oldala, ami az édesanyákat hivatott segíteni a gyereknevelésben, főleg az alvást illetően. Az oldal megálmodója Cara Dumaplin, aki amellett, hogy maga is édesanya, okleveles gyermek-alvás tanácsadó és újszülött nővér, munkájával pedig számtalan édesanyán segített már.

Cara azonban most kereszttűzbe került, miután kiderült, hogy pénzzel támogatta Donald Trump kampányát. Emiatt rengeteg más, szintén gyerekneveléssel foglalkozó indított támadást ellene. Ugyanezek az oldalak egyébként korábban még dicsőítették Cara munkásságát, most már azonban hátat fordítottak neki, és durva, lekicsinylő posztokat írtak róla.

Az egyik anyuka az oldalán azt ajánlotta a követőinek, hogy kövessék ki Cara oldalát, és ne is támogassák őt többé semmivel.

Egy gyermekekkel foglalkozó oldal már-már álszent módon írta le, hogy nemrég hallottak csak róla, hogy egy barátjukat megvádolták azzal, hogy többször is pénzzel támogatta Trump kampányát. A Feeding Littles tulajdonosai ezután elmondták, hogy még mindig a történteket dolgozzák fel, és sok a zavarodottság is az esetet illetően bennük, pláne, hogy évek óta ismerik Carát.

Dr. Christine Sterling szintén Instagram-sztoriban írt az esetről. A nőgyógyász már múlt időben fogalmazott Carát illetően – azt írta, hogy Cara csak volt a barátja és a mentora. Sterling az elmondása szerint Cara kedvessége miatt sok mindent feltételezett róla, de most megtanulta a leckét, és nagyon csalódott. Hozzátette, hogy ő magát is felelősnek tartja, többet kellett volna kérdeznie. A nőgyógyász egyenesen odáig ment el, hogy bocsánatot kért, amiért bárkinek is ajánlotta Carát és a munkáját, ellenőrzés nélkül.

Az édesanyákkal és gyermekneveléssel foglalkozó Big Little Feelings oldala is beszámolt arról, hogy Cara támogatni merte Trumpot. Ők azt írták, hogy kikövették Cara oldalát, sőt még egy személyes megjegyzést is küldtek neki. A Big Little Things mögött álló anyukák arról álmodnak, hogy a következő generációt egyenlően fogják kezelni, függetlenül a bőrszíntől.

Az esettel kapcsolatban Cara egy nyilatkozatot adott ki, amiben azt írta, hogy a Taking Cara Babies oldala továbbra is a babákkal foglalkozik, és az ő alvásukkal. Hozzátette, hogy 2016 és 2019 között valóban többször is adományozott Trump kampányának, hiszen sok mindennel egyetértett, bár volt olyan dolog is, amivel nem. Ettől függetlenül azonban Cara az elmondása szerint továbbra is segíteni fogja a szülőket abban, hogy a gyerekük minél jobban tudjon aludni.

