Száz pár sportcipőt kapott az erdélyi Magyarfülpös gyermekotthona

2021. január 23. 15:53

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b) és Gui Angéla, az Egy vérből vagyunk alapítvány alapítója és az Egy vérből vagyunk jótékonysági akciók vezetője a Fuss pont most! jótékonysági futás keretében összegyűlt adományok átadásán Erdélyben, a magyarfülpösi Szivárvány Ház gyermekotthonban 2021. január 23-án. MTI/Kiss Gábor

Egy jótékonysági akció eredményeként száz pár sportcipőt adott át szombaton az erdélyi, Maros megyei magyarfülpösi Szivárvány Ház gyermekotthon neveltjeinek Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára.

Az átadó ünnepségen Gui Angéla elmondta: az általuk meghirdetett szilveszteri futás résztvevőitől azt kérték, hogy regisztrálják a kilométereket, és minden megtett kilométerért az alapítvány száz forint adományt kapott támogatóitól. Az adománygyűjtő akcióhoz Kanadától Ausztráliáig csatlakoztak magyar futók, akik együttesen mintegy 60 ezer kilométert futottak. A Föld másfélszeres megkerülésével egyenértékű futással 500 pár sportcipőre elegendő pénzt sikerült összegyűjteni. Az adománygyűjtő akció fő támogatója a nemzetpolitikai államtitkárság volt, amely mintegy száz pár cipő árát juttatta el az alapítványnak.

Gui Angéla felidézte, hogy alapítványa korábban kárpátaljai, délvidéki gyermekeket támogatott, most pedig az erdélyi Magyarfülpös Szivárvány Házára esett a választásuk. Azt is megjegyezte: ha a járványhelyzet lehetővé teszi, nyáron Budapestről Magyarfülpösre, majd Tusnádfürdőre szervez 900 kilométeres jótékonysági futást, és abban reménykedik, hogy a Magyarfülpös előtti kilométereken a gyermekotthon neveltjei közül is csatlakoznak majd hozzájuk, talán épp a most átadott sportcipőkkel a lábukon.

Potápi Árpád János megemlítette: maga is tíz kilométert futott szilveszterkor a jótékonysági akció keretében. Kiemelte: a sport a nemzetpolitika fontos része, hiszen nemcsak egészségesebbé tesz, hanem közösségszervező jellege is van.

Ady István református lelkész, az otthon vezetője megköszönte az adományt és amiatti örömének adott hangot, hogy a nehéz sorsú gyermekek immár a magyar támogatásra is számíthatnak, és nem a holland segélyekre kell alapozni a Szivárvány Ház fenntartásában.

MTI