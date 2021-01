Nemzetközi akcióban fogták el a győri drogdílert

2021. január 24. 12:33

Futárszolgálatokkal hozatta volna Németországból a drogot az a férfi, akit a Győri Járásbíróság letartóztatott. Az új terjesztő tavaly novemberben jelent meg a piacon, a rendőrség azóta figyelte.

Letartóztatta a Győri Járásbíróság azt a magyar állampolgárságú, fiatal férfit, aki elfogásakor éppen egy drogszállítmánnyal teli csomagra várt Németországból. A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozó intézkedések során kokainnal és amfetaminnal kereskedő, 25 éves gyanúsított külföldről, futárszolgálatokkal hozatta haza a kábítószert, amiért nem készpénzzel, hanem internetes kriptovalutával fizetett, a világhálón megrendelt drogot hamis néven, hamis közösségi profilt használva szerezte be. A drogkereskedő a január 22-én meghozott bírói döntés értelmében harminc napra a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe került.

A Nemzeti Nyomozó Iroda jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytat nyomozást F. Alex győri lakos és bűntársa ellen. A magyar rendőrök bűnügyi felderítőinek már voltak adatai arról, hogy tavaly november óta új drogárus jelent meg a nyugat-magyarországi piacon. A nyomozók adatai szerint az új drogárus külföldről hozatta be az anyagot, ezért január 15-én kapcsolatba léptek a német rendőrökkel is. A felderítők információi szerint a 25 éves férfi az internet anonimitását kihasználva, hamis névvel, egy közösségi oldal álprofilját használva, több alkalommal vásárolt Németországból szintetikus kábítószert, és jelenleg is több szállítmány érkezését várta. A rendelésekkel kapcsolatban a felderítő szervek a hazai és külföldi futárszolgálatokkal együttműködve beazonosították a megrendelőt.

Fotó: police.hu

A Nemzeti Nyomozó Iroda győri munkatársai január 19-én, az esti órákban, előre megszervezett akcióban, közvetlenül a csomagfelvétel kézbesítése után, Győrben elfogták a férfit és vele levő társát is. F. Alex 2020 novembere óta legalább 18 alkalommal kísérelt meg több kilogramm, különböző tisztaságú és típusú kábítószert rendelni egy titkos internetes piactérről. A rendelések fele sikeres volt, így a gyanúsított több mint egy kilogramm, nagy tisztaságú kábítószert (metamfetamint, kokaint, speedet) rendelt Magyarországra, amelyek ellenértékét bitcoinban fizette meg, több ezer euró értékben. A rendőrök 700 gramm metamfetamint foglaltak le, melynek feketepiaci értéke közel tízmillió forint.

A nyomozók mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd F. Alexet őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványára a bíróság január 22-én elrendelt. Társa szabadlábon védekezhet.

