Conte harmadszor, új kormányfő vagy választások lesznek a sajtó szerint

2021. január 26. 09:34

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök új kormányalakítási megbízatást kér az államfőtől a kedd délelőttre bejelentett lemondása után, de egyáltalán nem biztos, hogy harmadszorra is kormányt tud alakítani az olasz sajtó elemzése szerint, amely nem zárja ki egy új miniszterelnök lehetőségét, a nemzeti egységkormányt és utolsó opcióként a választásokat sem.

Sergio Mattarella - ilmattino.it

Giuseppe Conte reggelre kormányülést hívott össze, utána a Quirinale-dombon található elnöki palotában nyújtja be lemondását Sergio Mattarella államfőnek. Az ilyenkor szokásos forgatókönyv szerint az államfő újból kormányalakítási mandátumot ad a távozó miniszterelnöknek, aki fenntartással elfogadja.



Mattarella szerda délután kezdheti el a parlamenti pártok vezetőivel a villámkonzultációt, amelyet akár egy nap alatt le is zárhat. Ha az egyeztetés során a pártok többségi támogatást biztosítanak Conténak, nyitott az út a harmadik kormánya előtt. Ellenkező esetben az államfő mást politikust vagy politikán kívüli szakértőt is megbízhat kormányalakítással. A sajtótalálgatások nem zárják ki egy nemzeti egységkormány felállítását a jelenlegi kormánypártok és az ellenzéki erők részvételével, valamint végső lehetőségként a választásokat sem, amelyeket a jobboldali ellenzéki pártok szorgalmaznak.



A legnagyobb napilap, a Corriere della Sera valószínűnek azt tartja, hogy Giuseppe Conte új kormányalakítási megbízatást kap, és megpróbálja bővíteni a kormánytöbbséget. "Abban viszont Conte nem lehet biztos, hogy az új kormánynak ismét ő lesz a miniszterelnöke" - írta az újság, hozzátéve, hogy "Conténak a folytatáshoz már nem elegendő a túlélés".



A koronavírus-járvány nyomán kialakult kormányválságot a legkisebb koalíciós párt, a Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) indította el január 13-án, amikor kivonta minisztereit a kormányból. Giuseppe Conte január 19-én a felsőházban kért bizalmat, amelyet a függetlenek és más pártok soraiból érkező pár szavazattal kapott meg, ez azonban nem volt elég a stabil kormányzás biztosításához.



Az affaritaliani hírportál megjegyezte, hogy a kormánytöbbség nélküli Giuseppe Conte számára az egyetlen megoldás a lemondás volt, hogy ismét megbízatást kapjon vagy "legalábbis ismét megpróbálja".



Giuseppe Conte a parlamenti centrista erők támogatásában bízik, akár úgy, hogy önálló formációval belépteti őket a tervezett új kormányába. Erősebb kormány alakulhat, ha Matteo Renzi ismét csatlakozik, az IV vezetője azonban legszívesebben Conte nélkül folytatná. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kitart Conte mellett, de a kormányközeli Il Fatto Quotidiano szerint a párt számára a Contéhoz való hűségnél is fontosabb a kormányon való maradás. Az újság úgy látta, a jelenlegi válságnak az egész ország a vesztese, "ennél rosszabbul nem lehetett volna kezelni a válságot".



A jobboldali Il Giornale szerint "pszichodráma" zajlik a kormánykoalícióban részt vevő baloldali Demokrata Pártban (PD) is, amely akár új miniszterelnök-jelölt neveket is "bedobhat", hogy elkerülje az előrehozott választást. "Nagy manőverek zajlanak, de szűkek a számok egy új kormánytöbbséghez" - vélte a La Repubblica.



A Corriere della Sera rámutatott, hogy Olaszország "késésben van" a koronavírus-járvány kezelésében és a gazdasági helyreállítási alap felhasználásában. Az újság Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztost idézi, aki szerint Róma "minőség helyett konfúziót produkál". A napilap nem zárta ki, hogy az EU akár vissza is tarthatná az Olaszországnak szánt több mint 200 milliárd euró forráscsomag egy részét.



"Miért ne lehetnének választások?" - kérdezte Matteo Salvini, a jobboldali ellenzéki Liga párt vezetője. A tőle jobbra álló Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni "hányingernek" nevezte a helyzetet, amelyet "Olaszország nem érdemel meg". A jobboldali pártkoalíció a választásokat szorgalmazza, de a Liga és a Hajrá Olaszország (FI) egy része nem zárkózik el teljesen egy nemzeti egységkormány elől.



A magát a "nép ügyvédjének" nevező Giuseppe Conte 2018 januárjától vezeti az országot, először az M5S és a Liga, majd 2019 szeptemberétől az M5S és a Demokrata Párt (PD) vezette kormány élén. Első kormánya 509, a második 461 napig tartott, és 1946-tól számítva a "Conte-2" volt Olaszország hatvanhatodik kormánya.

MTI