Conte lemondását elfogadta Mattarella itáliai elnök

2021. január 26. 14:51

Giuseppe Conte olasz kormányfő kedden benyújtotta lemondását, amelyet az államfő el is fogadott.

Ennek nyomán Sergio Mattarella elnök konzultációt indít a parlamenti pártokkal - közölte az elnöki palota.

Az államfő tervei szerint a pártokkal folytatandó minél gyorsabb egyeztetés szerda délután kezdődik és csütörtök délelőtt folytatódik, a legkisebbtől a legnagyobb parlamenti csoportig haladva. A konzultáció során az államfő felméri, hogy Giuseppe Conte rendelkezik-e elegendő többséggel egy újabb, immár egy általa vezetett harmadik kormány felállítására. Ha nem, az államfő feladata másik miniszterelnök-jelöltet megnevezni a pártok útmutatásai alapján vagy további megoldásokat keresni. Giuseppe Conte 2019 szeptemberében alakult második kormányának munkája ért most véget. Ez volt Olaszország hatvanhatodik kormánya. Az új miniszterelnök kinevezéséig a Conte-kormány ügyvivőként a helyén marad.



Elemzők szerint a jelenlegi kormánypártok, az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a baloldali Demokrata Párt (PD) és a Szabadok és Egyenlők (LeU) hiába szorgalmazzák a Giuseppe Contéval való újabb kormányt, ha nem tudnak megfelelő parlamenti többséget felmutatni, főleg a felsőházban, ahol a január 19-i bizalmi szavazáson kapott 156 vokssal a kormány alig néhány napig bírt a helyén maradni. Conte azóta is egy kormányát támogató, centrumerő felállításán dolgozik, egyelőre nem tudni, kik lennének a tagjai.

A La Repubblica baloldali napilap úgy látta, Giuseppe Conte "legnehezebb játszmáját" vívja, miközben az államfő csakis biztos többséggel bízza meg ismét a kormányalakítással.

Sajtókommentárok szerint Giuseppe Conténak óráról órára egyre kevesebb esélye van, és most a pártok közötti egyeztetés dönt a folytatásról, ami azt jelentheti, hogy "minden típusú politikai házasság elképzelhető"



Az ügyvéd Contéból miniszterelnököt faragó M5S vezető politikusa Luigi Di Maio közösségi oldalán azt írta, "elérkezett az igazság pillanata".

Di Maio - eurotopics.net

Di Maio stabil, erős kormányt sürgetett a "vakcina-szállítmányokat leállító gyógyszergyártó óriások elleni küzdelemben". Az M5S feltételként ismétli Giuseppe Conte maradását a miniszterelnöki székben, elemzők szerint azonban az M5S az utolsó pillanatban le is mondhat Contéról, ha ezzel elkerülheti a számára előnytelen kormányalakítást vagy a választásokat.



A Demokrata Párt alelnöke Deborah Serracchiani nem zárta ki, hogy az új többségnek ismét tagja lehet a kormányból január 13-án kilépett Élő Olaszország (IV) párt Matteo Renzi vezetésével.



Antonio Tajani a Hajrá Olaszoszág (FI) alelnöke hangsúlyozta, hogy a párt nem zárkózik el akár egy nemzeti egységkormánytól sem, azzal a feltétellel, hogy "újabb fénymásolat-kormány helyett minőségi ugrás következik be".



A Liga pártot és a jobbközép koalíciót vezető Matteo Salvini nemet mondott az "időhúzásra, a szedett-vedett kormányokra". "Olyan kormány kell, amely nem a túlélésre játszik, hanem a járványtól és gazdasági válságtól sújtott olaszokkal foglalkozik" - jelentette ki Salvini. Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) elnöke megjegyezte, az országnak elege van a "Conte igen, Conte nem, Conte meg egyszer" mondókából. A jobboldali Il Giornale tudni véli a jelenleg még végső opciónak számító, de nem kizárt választások dátumát is, amely április 11. lehetne.



A felmérések szerint az olaszok több mint fele nem érti, miért van válság, negyven százalékuk pedig egy újabb, de erősebb Conte-kormányt támogat.



MTI