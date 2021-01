Felpörgeti a hazai beszállító autóipart 4,4 milliárd forinttal a kormány

2021. január 26. 14:58

Összesen 12 milliárd forint értékben hajt végre három beruházást Magyarországon két nagy amerikai autóipari vállalat, a BorgWarner Oroszlányban és a Jabil Tiszaújvárosban, a fejlesztésekhez a kormány 4,4 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást biztosít - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a beruházásokat bejelentő sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a BorgWarner egyik beruházása 6,6 milliárd forintot, a másik 4,3 milliárd forintot tesz ki, a Jabil pedig több mint 1 milliárd forint értékben valósít meg beruházást.



A két vállalat a beruházásokkal 5300 munkahelyet véd meg és több mint 200 új munkahelyet hoz létre - tette hozzá.



Szijjártó Péter ismertette: a BorgWarner a világon a 25. legnagyobb első körös autóipari beszállítónak számít, a világ 26 országában 109 gyárral van jelen, majdnem 30 ezer embert foglalkoztat. A vállalat Oroszlányban a benzinmotorokhoz gyártott turbó feltöltők gyártási kapacitását növeli meg, emellett új termékeket is elkezd gyártani.



A Jabil, amely a világ első számú elektronikai vállalatainak a beszállítója, 31 országban, száz helyszínen, 260 ezer embernek ad munkát, most az elektromos autóipar előre törésére tekintettel az elektromos autók motorjaiban az akkumulátor cellák töltési funkciójához szükséges eszközöket és vezérléshez szükséges eszközöket gyárt majd - mondta.



A miniszter szerint mindkét vállalat beruházása a magyar autóipar teljesítményét növeli, ezáltal Magyarország megerősíti a pozícióját nemcsak az európai, hanem a globális autóiparban. Magyarországon az autóipar adja a teljes ipari teljesítmény 30 százalékát, tehát minden olyan beruházás, amely az autóiparban valósul meg a magyar nemzetgazdaságot összességében is erősíti - jegyezte meg.



Az eseményen elhangzott, hogy a beruházások a versenyképesség-növelő támogatási programban valósulhatnak meg. Ez az Európai Bizottság azon döntésen alapszik, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy saját költségvetésük terhére támogatást nyújtsanak a vállalkozásoknak a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozására. A nagyvállalati kompenzációs program keretében vissza nem térítendő készpénztámogatást igényelhetnek azon vállalkozások, amelyek vállalják, hogy beruházásaikkal a magyar gazdaság újraindításában részt vállalnak.



Bogár Attila, a BorgWarner Oroszlány Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a cég húsz évvel ezelőtt kezdte meg a tevékenységét az országban. A pandémia ellenére megtartották dolgozóikat, sőt növelték a létszámot, amelynek bővítését a továbbiakban is tervezik. A támogatás hozzájárul a cég versenyképességének erősítéséhez.



Czunyiné Bertalan Judit, Komárom és környéke fideszes országgyűlési képviselője szerint "a kanyarban előzni" kifejezés jól mutatja azt, hogy abban a térségben, ahol egyébként harc van a szakképzett munkavállalóért, mégis úgy próbálja a versenyképességet megtartani a cég, hogy fejlesztésekbe és beruházásokba fektet, és él azzal a lehetőséggel, amelyet a kormány ehhez biztosít.



Czakó Tibor, a Jabil Circuit Magyarország Kft. közép-európai főigazgatója elmondta, hogy a Jabil multinacionális nagyvállalat, több mint száz gyártó-, fejlesztő és szolgáltató bázissal rendelkeznek. Az elmúlt pénzügyi évben 27 milliárd dollár volt az éves árbevétele, ezt több mint 200 ezer munkavállaló foglalkoztatásával érte el a cég. Európában, ezen belül a borsodi régióban a tiszaújvárosi gyártókapacitásuk a legjelentősebb és legösszetettebb, több mint 4000 embernek adnak munkát Magyarországon, a támogatással megvalósuló beruházás nagymértékben hozzájárul munkaerő megtartásához és további fejlesztésekhez.



Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a beruházással a vállalat azt erősíti, hogy a jövőben is a térségben marad, ezzel pedig az ott élők megélhetését biztosítja.

MTI