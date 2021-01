Szánthó Miklós: a baloldal rá akarta "tolni" a Jobbikot a Fideszre

2021. január 26. 15:14

Úgy tűnt, a baloldal politikai stratégiája az volt, hogy "rátolja" a Jobbikot a Fideszre, és - legalábbis a szavak szintjén - nácizmus elleni harcot hirdessen - mondta az Alapjogokért Központ igazgatója kedden az M1 aktuális csatornán.

Szánthó Miklós elmondta, az Alapjogokért Központ "szembesítő kampánya" során feltárták például, hogy az elmúlt tíz évben a baloldal kommunikációs stratégiájának lényege az volt, hogy a "Fidesznek van szüksége a nácik szavazatára, de ennek a baloldalnak, például a Demokratikus Koalíciónak, Vadai Ágnesnek nincs szükségük a nácik szavazatára".



Hozzátette, ez a "politikai alapállás" volt jellemző egészen 2017-2018-ig a Jobbik részéről is, amelynek politikusai "súlyos" antikommunista és antiszemita kijelentéseket tettek.



Mára azonban - mondta Szánthó Miklós - ez jelentőségét veszítette, úgy tűnik, hogy a baloldal befogadta a Jobbikot, s "valójában az elvtelenség lett a habarcsa az ellenzéki együttműködésnek".



Az igazgató úgy fogalmazott, egy "szivárványos ördögkoalíció" született az ellenzéki összefogással.



Kampányukkal arra akarnak rámutatni, hogy milyen álságos a baloldal, hiszen soha nem is akart fellépni az igazi fasizmussal szemben, hanem csak "riogatni" akart a fasizmus rémével - tette hozzá.



Szánthó Miklós szerint érdekes helyzet állna elő, ha Jakab Péter, a Jobbik elnöke vezetné "Gyurcsány Ferenc listáját", hiszen Jakab aktívan részt vett abban a korszakban, amikor a Jobbik még valóban antiszemita párt volt.



Az igazgató a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, az ellenzéki összefogásnak ára van,.

Minden erkölcsi alapjukat elveszítik arra, hogy kioktassanak bárkit bármiről.

MTI