Új szolgáltatásokkal segít az Egyszülős Központ a járvány idején

2021. január 26. 15:18

Új szolgáltatásokkal segíti a családokat az Egyszülős Központ a vírusjárvány idején - mondta keddi online sajtótájékoztatóján Nagy Anna, a központ vezetője, aki szerint talán senkinek nem annyira nehéz ez az időszak, mint a gyereküket egyedül nevelőknek.

Közölte, intézményük tavaly márciusban azonnal reagált a járvány-helyzetre; újraszervezték működésüket, legtöbb programjukat online folytatták, ugyanakkor újabb szolgáltatásokat is indítottak, ezek között például a kamaszok tanulását segítő programot.



Ismertetése szerint 2018 májusa, a budapesti, Üllői úti Egyszülős Központ megnyitása óta csaknem 14 ezer családnak tudtak segíteni, és számukra már 70-nél több programot szerveztek. A szülők például jogi vagy pszichológiai segítséget kérhetnek, a gyerekeknek korrepetálást, iskola-előkészítő programokat tartanak, továbbá a központ játszóházat is működtet. Hozzátette: rövidesen online programozást is hirdetnek 10-14 éves gyerekek számára.



Elmondta, az egyszülős családoknak már az otthonfelújítási támogatás igénybevételének kérdéseiben is tanácsot tudnak adni. A január nagy slágere az új támogatási formáról szóló online tanácsadás, workshop formában tartott konzultációs lehetőség.



Nagy Anna arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyszülősség nagyon összetett élethelyzetet jelent; központjuk ezért azt vállalta, hogy az igényekre és szükségletekre rugalmasan, a leggyorsabban és lehatékonyabban megoldásokat keresnek. Közölte, fontos szempontként tartják szem előtt, hogy "bizalom nélkül nincs segítés".



Az egyszülős családok életminőségének javítására olyan hálózatra van szükség - folytatta -, amelyben az őket segítő szereplők - mások mellett a kormányzat, vállalati partnerek, szakemberek, civil szervezetek és önkéntesek - a speciális élethelyzetekre közösen, együttműködve tudnak válaszokat adni.



Közölte, tavaly tovább bővült az országos hálózatuk, így jelenleg 13 magyarországi és két határon túli helyszínen működnek egyszülős klubok. 2020-ban három nagy területük "pörgött fel"; a táboroztatás, az adománygyűjtés és a munkaerőpiaci szerepvállalás.



Elmondta, Budapesten, Veszprémben és Kecskeméten összesen 700 gyerek vett részt napközis táboraikban és - támogatóik segítségével - több száz családot tudtak nyaraltatni, jelképes áron.



Élelmiszeradomány-gyűjtésük már 10 tonnánál tart, de sikeres volt a laptopprogramjuk is: 150 eszközt tudtak adni az egyszülős gyerekek online tanulásának segítésére.



A munkába állást segítő programjaikon ezernél több szülőnek segítettek workshopokkal, képzésekkel, egyéni tanácsadással, továbbá száznál több szülőnek konkrét munkahelyet is találtak.



Ennek az évnek a fontos feladatai között említette a sérült gyermeküket egyedül nevelő szülők számára indítandó új programokat, amelyeknél szeretnének együttműködni az őket segítő szakmai, civil szervezetekkel.



Nagy Anna bejelentette azt is, hogy idén megismétlik négy évvel korábbi kutatásukat az egyszülős családokról, problémáikról, felmérik, mi történt velük, mi változott körülöttük azóta.

MTI