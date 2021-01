Tizenkilenc külhoni magyar fiatal nyerte el a Jó tanuló, jó sportoló címet

2021. január 26. 18:54

Tizenkilenc külhoni magyar fiatal nyerte el a Jó tanuló, jó sportoló címet; a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága kedden délután hirdette ki a felhívás eredményét.

Az államtitkár - szekelyhon.ro

Az államtitkárság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Külhoni Magyarok Youtube-csatornán élőben közvetített eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár felidézte, hogy 2020 a nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek éve volt; felhívást hirdettek külhoni magyar fiatalok számára Jó tanuló, jó sportoló címmel.



A politikus kiemelte: a cél az volt, hogy megtalálják azokat a határon túli magyar fiatalokat, akik a tanulás mellett valamely sportágban is kimagasló eredményeket értek el.



Potápi Árpád János ismertetése szerint 247 külhoni magyar fiatal nyújtotta be a jelentkezését, Erdélyből 159-en, a Vajdaságból 40-en, Felvidékről 36-an, Kárpátaljáról nyolcan; Horvátországból és Muravidékről két-két pályázat, illetve jelölés érkezett. A pályázók között a legnépszerűbb sportág a labdarúgás volt, de sokan jelentkeztek a sí, a tenisz, az atlétika, a jégkorong, az úszás és a karate területén elért kiváló eredményekkel is - derült ki a közleményből.



Az államtitkár közölte: a pályázatok rendkívül magas számára tekintettel úgy döntöttek, hogy egy régióból nemcsak egy, hanem több nyertest is hirdetnek, akik 100-100 ezer forint értékű nyereményben részesülnek. Összesen tizenkilenc pályázó nyert: öt erdélyi, négy felvidéki, négy vajdasági, négy kárpátaljai, egy muravidéki és egy horvátországi fiatal. A legfiatalabb nyertes 9, a legidősebb 19 éves.



Potápi Árpád János emlékeztetett: 2021 a nemzeti újrakezdés éve, a nemzetpolitikai államtitkárság több mint 170 millió forinttal támogatja a külhoni magyar általános és középiskolásokat. Mintegy 100 ezer forint értékű sportszercsomagot juttat el több mint 1500 Kárpát-medencei iskolába, ezzel is hozzájárulva a gyerekek mindennapi sportolási lehetőségeinek bővítéséhez - fűzte hozzá.



Az államtitkárság kommünikéje beszámolt arról is, hogy a fiatalokat az online műsor keretében köszöntötte Karakas Hedvig Európa-bajnok magyar cselgáncsozó, a 2020-as év női sportolója, aki gratulált a díjazottaknak. Üzenetében arról beszélt, hogy a nyertes fiatalok hatalmas értéket képviselnek, hiszen egyszerre két területen is teljesítenek: helytállnak az iskolában és jeleskednek sportolóként. "Ezek a fiatalok szorgalmukkal és kitartásukkal példát mutatnak társaik számára, a példamutatásra pedig ma nagy szükség van" - idézték a közleményben Karakas Hedviget.



MTI