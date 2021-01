300 könyvvel gyarapodott a magyarkanizsai könyvtár

2021. január 26. 23:56

Zajlik az élet a magyarkanizsai József Attila Könyvtárban. A közelmúltban több mint 300 könyvvel gyarapították az állományt és az olvasókat sem hagyták program nélkül.

A koronavírus miatt a már hagyományosnak mondható téli foglalkozást, játszóházat az eredeti formájában nem tudták megszervezni, azonban a könyvtárat gyakran látogató gyerekek így sem maradt program nélkül. Vörös Anna könyvtáros elmondta, hogy az idén online formában szervezték meg ezt a programot.

- Kitaláltunk egy játékos kvízt, minden nap online megkapták a kérdést, feladatot, amihez be kellett jönni a könyvtárba és itt kellett megoldani az adott feladatot vagy kérdést és utána el kellett, hogy küldjék nekünk. Két hétig tartott ez a foglalkozás, ami elég népszerűnek bizonyult, ezért valószínűleg a továbbiakban is gondolkodunk majd hasonló dolgokon. Nagyon sok érdekes feladatot kaptak a gyerekek és mindegyik elsősorban arról szólt, hogy még jobban a könyvtárunkat, a könyvtári rendszert, a könyvtári jelzeteket, az ABC rendet a polcokon, meg hogy magát az intézményt megismerjék még jobban.

A könyvtár nemrégiben több mint 300 magyar nyelvű könyvvel is gyarapodott. Bús Csaba a könyvtár igazgatója elmondta, hogy a kiadványok a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a magyar kormány és a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően érkeztek a magyarkanizsai könyvtárba.

- Egy listát kaptunk, amelyen rajta voltak a az elmúlt egy-két évben megjelent irodalmi művek. Ebből tudtunk válogatni, természetesen figyelembe vettük az olvasóink igényeit is, tehát mindig olyan könyveket válogatunk, amiket keresnek. Lettek most gyermek és felnőttnek szóló könyvek is, szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek. A magyarkanizsai könyvtár mellett a horgosi fiókkönyvtárba is kerülnek majd könyvek. Néhány héten belül kerülnek bevezetésre ezek az új könyvek és hamarosan kölcsönözhetők is lesznek.

A magyarkanizsai könyvtárba tehát folyamatosak a programok, jelenleg egy meseíró pályázat is zajlik, alsós tagozatos diákok számára, ahol legjobb meseírók értékes könyvvásárlási utalványban részesülhetnek. A beküldési határidő február elseje.

Korom Sarolta

