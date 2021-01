Bedeszkázták a holland üzleteket, a tüntetők teljesen elszabadultak

2021. január 27. 08:54

Folytatódtak a zavargások Hollandiában a hét végén bevezetett kijárási tilalom miatt. Az országban negyven éve nem voltak a mostanihoz hasonló erőszakos megmozdulások, csak tegnap este 180 embert vettek őrizetbe. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, volt ahol figyelmeztető lövést is leadtak – számolt be az M1 Híradója.

Betört ajtók, felgyújtott kukák, bezúzott kirakatok, kifosztott üzletek – így festett a hétfő éjszakai zavargások után Rotterdam központja. Reggel az utcákat felsöpörték, próbálták eltakarítani a pusztítás nyomait. Sokan ugyanakkor már a kedd éjszakára készülnek. Egyre több helyen deszkázzák be a kirakatokat, üvegajtókat, hátha így nem keletkezik majd akkora kár, és az üzletet sem fosztják ki.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki hétfő éjjel Rotterdam utcáira. De a vandalizmust így sem tudták megakadályozni. Volt, ahol a randalírozók, miután betörtek az üzletekbe, az ellopott áruval menekültek a rendőrök elől.

Rotterdam utcái háborús övezetre hasonlítottak, a tiltakozók több helyen is gyújtogattak.

A rendőrség végül csak figyelmeztető lövésekkel tudta megfékezni a tömeget.

Haarlemben kövekkel dobálták a rendőröket a fiatalok, akik az éjszakai kijárási tilalom életbe lépése után az utcákon tiltakoztak az intézkedés miatt. A rendőrök könnygázt vetettek be ellenük. A demonstrálók barikádokat építettek padokból és faládákból, majd meggyújtották azokat. A tűzoltókat több helyszínre kellett riasztani a hatalmas lángok megfékezésére.

Hágában is zavargások voltak hétfő éjjel.

A járvány miatt bevezetett óvintézkedések elleni országos tiltakozási hullám szombaton kezdődött. Az amszterdami Múzeum téren is nagy tömeg gyűlt össze. Azt mondták: elfogadhatatlannak tartják az éjszaki kijárási tilalmat. Ilyen korlátozás utoljára a második világháborúban volt érvényben Hollandiában.

A maszkot nem viselő, távolságra nem ügyelő tüntetők a hatóságok többszöri felszólítására sem hagyták el a teret.

A rendőrök vízágyúval és lovasrohammal oszlatták fel a tömeget.

Az amszterdami események után sok holland városban kezdődtek zavargások. Urkban a feldühödött tömeg felgyújtotta a település központjában felállított koronavírusteszt-központot is.

Csatatérré változott Eindhoven is: egy bevásárlóközpontba törtek be a randalírozók, akik egy autót is felgyújtottak. A holland kormány elítélte a több napja tartó zavargást.

„A rendőrség határozottan fellép a randalírozókkal szemben. Nagyon sok őrizetbe vétel történt, és egy valami biztos: a büntetést senki sem ússza meg. A főügyész csoportos vádemelésre készül, a cél az, hogy börtönbüntetést szabjanak ki mindenkire, a szándékos károkozás és fosztogatás miatt” – fogalmazott az ügyvezető igazságügyi miniszter, Ferdinand Grapperhaus, hozzátéve: az elmúlt három nap alatt csaknem 500 erőszakos demonstrálót vett őrizetbe a rendőrség.

Hollandiában továbbra is gyorsan terjed a járvány, napi csaknem ötezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítanak. Az országban október óta zárva vannak a bárok és az éttermek, december óta nincs tanítás az iskolákban, és csak az alapvető cikkeket árusító boltok lehetnek nyitva.

Az éjszakai kijárási tilalom mellett a kormány a beutazást is korlátozta. Az Egyesült Királyságból, Dél-Afrikából és Dél-Amerikából érkező repülőjáratok nem szállhatnak le az országban, nehogy a beutazók behurcolják a koronavírus új mutációját Hollandiába.

