Koronavírus - A csehek többsége már beoltatná magát

2021. január 27. 16:34

Csehországban emelkedik azok aránya, akik szeretnék beoltatni magukat a koronavírus ellen. Az oltási kedv növekedésének legfőbb oka, hogy az emberek ezzel kívánják megvédeni közvetlen környezetüket a járvány ellen - jelentette szerdán a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) egy országos felmérés eredményére hivatkozva.

A STEM/MARK közvélemény-kutató intézet január közepén készített országos felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 58 százaléka beoltatná magát a Covid-19 ellen, míg 25 százalék ezt határozottan ellenzi. December közepén csak a megkérdezettek 44 százaléka akarta beoltatni magát, az emberek majdnem fele pedig nem.

Az ellenzők álláspontjukat leginkább azzal indokolják, hogy nem bíznak a jelenleg hozzáférhető oltóanyagokban. A felmérést a Cseh Televízió rendelte meg.

"Ez egy jó irányú változás. Azt szeretném, ha legalább 70 százalék támogatná az oltást" - kommentálta Jan Blatny egészségügyi miniszter a felmérés eredményét.

A csehek kétharmada az oltást tartja a járványhelyzetből kivezető legjobb útnak, ellenkező véleményt 22 százalék fogalmazott meg. A megkérdezettek 60 százaléka hajlandó lenne részben vagy teljesen a vakcina árát is megfizetni, míg 40 százalék szerint annak ingyenesnek kell lenni. Minden hatodik megkérdezett ember kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást.

Az oltási kampány kormány általi megszervezésével viszont csak a csehek negyede elégedett, a megkérdezettek majdnem fele elégedetlenségének adott hangot.

Elégedetlen az ellenzék is, és a pártok jelezték, hogy a probléma megvitatására rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezik.

Az egészségügyi minisztérium hivatalos kimutatása szerint szerda reggelig 222 450 oltást adtak be az orvosok. Mintegy 18 ezer személy már a vakcina második adagját is megkapta.

Az egészségügyi miniszter ismételten kijelentette, hogy a csehek jelenleg csak az Európai Unió által engedélyezett oltóanyagokat tervezik használni, az oroszokkal és a kínaiakkal egyelőre nem tárgyalnak oltóanyagaik esetleges megvásárlásáról.

Az oltás első hullámában a csehek kiemelten az egészségügyben dolgozókat és az idősotthonokban lakókat oltják be. Január közepétől a szociális intézményeken kívül élő 80 év felettiek is regisztrálhatják magukat oltásra. A miniszter szerint eddig több mint 200 ezer személy jelentkezett be.

Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke ezt kevésnek nevezte szerdai prágai sajtóértekezletén, és közölte, hogy a hatóságok a közeli napokban tájékoztató levelet is küldenek az érintetteknek. Csehországban a 80 éven felüli lakosok száma mintegy 441 ezer.

Az egészségügyi tárca szerint januárban 347 ezer, februárban 272 ezer, márciusban pedig 662 ezer személy beoltását tervezik. Csehországban is problémát okoz, hogy a vakcinagyártó Pfizer cég a következő két-három hétre az eredetileg tervezett szállítások mintegy 20 százalékos csökkenését jelezte.

Bár a csehországi járványhelyzet az utóbbi napokban mérsékelten javul, a kormány nagyon óvatosan viszonyul az érvényben lévő óvintézkedések esetleges enyhítéséhez. Jan Blatny szerint ezeket csak akkor fogják mérsékelni, ha a kórházban kezeltek száma 3000 alá esik. Ilyen helyzet legutóbb október közepén volt.

Jelenleg a kórházakban mintegy 5500-6000 személyt kezelnek.

MTI