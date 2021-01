Perelné a vakcinagyártókat Olaszország és több uniós tagállam is

Egyre durvább a vita az európai uniós vakcinaellátás körül. Kiderült: az AstraZeneca a tervezett vakcinamennyiség mindössze negyedét tudja leszállítani az uniónak az első negyedévben. A közösség a gyártót hibáztatja, a cég szerint az unió a hibás, mert később adta le a rendelést, mint mások. Olaszország szerződésszegés miatt pert fontolgat a vállalat ellen, amihez több tagállam is csatlakozna – közölte az M1 Híradója.

„Mindannyian tisztában vagyunk az ellátás problémáival. A vállalatokkal együtt dolgozunk a megoldáson” – így igyekezett megnyugtatni a késedelmes vakcinaszállítások miatt aggódó európai parlamenti képviselőket kedden az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója, Emer Cooke. Kijelentette: vizsgálják a gyártási kapacitások bővítésének lehetőségét, így a probléma remélhetőleg rövid ideig tart csak.

Szerdára azonban csaknem kenyértöréssé fajult az Európai Bizottság és az AstraZeneca gyógyszergyártó vitája. Brüsszeli források szerint a vállalat lemondta részvételét az oltóanyaghiány miatti válságtanácskozáson. A vállalat közleményben cáfolta a hírt és leszögezte: képviselői mindenképpen részt vesznek az egyeztetésen.

A vita azt követően mérgesedett el, hogy Brüsszel kiviteli korlátozásokat helyezett kilátásba,azt sugallva, hogy a gyártó az uniónak szánt vakcinákat másnak adta volna el.

Hárít az AstraZeneca

Az AstraZeneca vezérigazgatója visszautasította a vádakat, mondván: hasonló gyártási nehézségek az Egyesült Királyságban is adódtak, de ott több idő volt megoldani a gondokat, mert London három hónappal korábban kötött velük szerződést.

Pascal Soriot a La Repubblica című olasz napilapnak adott interjúban kijelentette: a belgiumi és hollandiai üzemekben tapasztaltak nehézségeket.

A vezérigazgató szerint nagyon csalódottak, mert két hónapos elmaradásban vannak, de minden erejükkel a probléma megoldásán dolgoznak. Pascal Soriot ugyanakkor leszögezte: a gondokhoz nagymértékben hozzájárult, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt sokkal később kezdhettek hozzá a termelés felfuttatásához, mint a brit gyárban.

Ezt követően a szerdai tanácskozáson a korábbi kiszivárgott híreknél is rosszabb helyzet állt elő, végül nem született megállapodás. A jelenlegi állás szerint ugyanis az AstraZeneca gyártási nehézségek miatt az EU-nak ígért oltóanyag-mennyiség mindössze negyedét tudja leszállítani az első negyedévben.

A brüsszeli egészségügyi biztos ezek után felszólította az AstraZenecát, hogy teljesítse morális, társadalmi és a szerződéses kötelezettségeit. „A nem kielégítő teljesítés ellentmond a szerződés szellemének és betűjének is. Visszautasítjuk, hogy aki hamarabb kötött szerződést, az ezzel előnyt is szerzett. Ez a szomszéd hentesnél működhet, de szerződésekben nem” – mondta Sztella Kiriakídisz.

Az AstraZeneca bejelentése a késedelmes szállításokról felkorbácsolta az indulatokat. Több uniós tagállam ugyanis már korábban is követelte az Európai Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket a gyártókkal szemben az unió érdekeinek érvényesítése érdekében.

Az olasz kormány már azt is kilátásba helyezte, hogy pert indít szerződésszegés miatt a gyógyszergyárak ellen, és a keresethez több tagállam is csatlakozni akar. Nem sokkal korábban ugyanis a Pfizer gyógyszercég is arról értesítette Brüsszelt, hogy kevesebb oltóanyagot tud szállítani – igaz, ebben az ügyben sikerült elérni, hogy a gyártást felgyorsító gyárbővítés csak egyhetes kiesést okozzon.

A helyzeten sokat segíthet, hogy a francia Sanofi gyógyszergyár közölte: saját oltóanyagának fejlesztésével gyáraiban 100 millió dózis előállításával segíteni tudja a Pfizer vakcinájának gyártását. Ennek ellenére az már világosan látszik, hogy az egy hónapja indult európai uniós oltási kampány legfőbb célkitűzése nem valósítható meg: lehetetlen a nyár végéig a lakosság 70 százalékát beoltani.

Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma Magyarországon

A ma reggeli adatok szerint mintegy ezer új esetben mutatták ki a koronavírus jelenlétét itthon. Mivel azonban egyre több a gyógyult, így tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma.

Meghalt 85, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma megközelítette a 12 200-at. Jelenleg 3809 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Eddig több mint 152 ezren kaptak oltást, közülük több mint 17 ezren a második dózison is túl vannak.

Újabb mérföldkő a hazai védekezésben

Hűtőautóval érkezett a bamlanivimab nevű amerikai gyógyszer első szállítmánya Németországból. A Hungaropharma fővárosi telephelyén rakták le a 2400 ampullát, melyeket plusz 2 és 8 fok között kell tárolni. Két részre osztották, és nem sokkal később továbbvitték az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe és a Dél-pesti Centrumkórházba.

Ez az egyik leghatékonyabb Covid-ellenes gyógyszer a világon. Antitestalapú, egy koronavírus-fertőzött vérplazmájából fejlesztették ki. Az enyhe, középsúlyos tünetekkel rendelkező betegeknél lehet alkalmazni infúzió formájában, és akár 75 százalékkal csökkenti a súlyos szövődmények kialakulását.

Magyarország Európában elsőként kezdi el használni, ez újabb mérföldkő a védekezésben. Februárban és márciusban további 3800 adag várható a készítményből.

Arra való, hogy a még nem kórházban lévő, de nagy kockázatú betegek esetében időben, tehát egy héttel, maximum tíz nappal az igazolt megbetegedés után beadjuk. Ez egy rövid, egyórás infúzió, járóbeteg-körülmények között kell beadni, és azt várjuk ettől a gyógyszertől, hogy az esetek háromnegyedében megakadályozza, hogy a betegek a kórházba kerüljenek – közölte Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója.

Közben a Pfizer vakcinából is újabb, 36 ezer ember oltására elegendő mennyiség érkezett az elmúlt napokban, és az összes oltópontra szállítottak az oltóanyagból.

Növelni kell az oltások intenzitását az idősotthonokban

A szociális intézményekben is folyamatosan oltanak. A Zselic Katolikus Idősek Otthonában százötvenen megkapták a vakcinát. Az egri Harmónia idősek otthonának dolgozói és lakói is megkapták a koronavírus elleni vakcinát. A Heves megyei bentlakásos szociális intézményekben napokon belül mindenhol végeznek az első körös oltással.

„Ezekben a közösségekben könnyebben terjed a vírus, úgyhogy elsőként azt szeretnénk, hogy az itt lakók szerezzék meg az első körben a védettséget. Az oltásokat a megyei kormányhivatal szervezi, az oltások beadását pedig az oltócsoportok végzik” – közölte a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója, Veres Zoltán.

Tovább kell lépni, növelni kell az oltások intenzitását az idősotthonokban. Erről az országos tiszti főorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása hamarosan lezárul, a héten a szociális intézményekben és idősotthonokban gyorsul fel a védőoltások beadása.

„Mindenképpen tovább kell lépnünk, biztosítani azok a számára a védőoltást, akik akár egészségi állapotuknál, akár életkoruknál fogva sérülékenyek, a magas kockázatú csoportba tartoznak, így egyértelműen sokkal intenzívebbé válik majd a szociális intézményekben, idősotthonokban és egyéb típusú szociális intézményekben a védőoltások beadása” – tette hozzá.

Az országos tiszti főorvos azt is elmondta, hogy a járványügyi intézkedések fenntartását a kormány szerdai ülésén megvizsgálta. A kabinet is szeretne nyitni, de a korlátozásokat csak akkor lehet enyhíteni, ha nagyobb vakcinamennyiség érkezik, és elkezdődik a tömeges oltás Magyarországon.

