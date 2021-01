Koronavírus - Szerbiában a lakosság öt százalékát oltották be eddig

2021. január 28. 10:54

A lakosság öt százalékát oltották be eddig Szerbiában, a hétmilliós nyugat-balkáni országban több mint 375 ezren vették fel a koronavírus elleni védőoltást, amely iránt továbbra is óriási az érdeklődés - közölte a szerb kormány csütörtök reggel.

Zoran Radovanovic járványügyi szakember az N1 regionális hírtelevízió reggeli műsorában arról beszélt, hogy a kollektív immunitást Szerbia várhatóan csak jövőre éri el, ahhoz ugyanis legalább a lakosság 70 százalékának védettnek kell lennie, de a legjobb lenne 85 százaléknál magasabb arányt elérni.

Szerbia után Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus új változata, a helyi szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra, a védőoltások ettől a variánstól is védenek.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma csütörtökre Szerbiában 1839-cel 389 045-re, Koszovóban 301-gyel 58 988-ra, Észak-Macedóniában 394-gyel 91 568-ra, Montenegróban 563-mal 59 825-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 332-vel 120 866-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában hússzal 3944-re, Koszovóban nyolccal 1479-re, Észak-Macedóniában kilenccel 2821-re, Montenegróban hattal 783-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 22-vel 4575-re nőtt.

MTI