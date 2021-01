Elhunyt Börcsök Enikő színművész

2021. január 28. 11:54

A felvétel 2015. november 4-én Budapesten, a Jászai Mari téren készült Börcsök Enikőről. MTI/Czimbal Gyula

Elhunyt 53 éves korában Börcsök Enikő Jászai Mari-díjas színművész - tudatta csütörtökön a Vígszínház az MTI-vel.

A közlés szerint Börcsök Enikőt hosszú, súlyos betegség után csütörtök hajnalban érte a halál. A színművészt a Vígszínház saját halottjának tekinti.

Börcsök Enikő sugárzó tehetségét számtalan színházi és filmes szerepben megcsodálhatta a közönség. 1994 óta volt a Vígszínház tagja és vezető színésznője volt.

Mint írták, legendás alakítások sora fűződik nevéhez, melyekben megmutatta drámai erejét, páratlan humorát, élet- és játékszeretetét. "Igazi társulati és közösségi ember volt, rendkívüli személyisége, melegszívűsége, segítőkészsége, nyitottsága, csillapíthatatlan energiája és tenni akarása pótolhatatlan űrt hagy maga után" - tudatta a színház.

Börcsök Enikő 1968. január 28-án született Mezőtúron, 1991-ben fejezte be tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Marton László osztályában. A diploma megszerzése után 1991-től 1994-ig a Kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott, 1994 ősze óta pedig a Vígszínház társulatának tagja volt.

Csaknem száz színházi előadás, valamint két tucat filmes és televíziós alakítás kötődik a nevéhez. Az utóbbi években rendezőként is bizonyított, emellett pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója, egyik osztályvezető tanára is volt és 2000 óta a MASZK Országos Színészegyesület elnökségi tagjaként is tevékenykedett - olvasható a Vígszínház által közzétett életrajzban.

Mint írják, Börcsök Enikő rendkívüli tehetségét vígszínházi sikerei is igazolják: a Macskajáték Egérkéje, a Mágnás Miska Marcsa szerepe, a Dobardanban, a Faustban és a Sógornőkben nyújtott alakítása, Az Iglic címszerepe, a Tóték Tóthnéja, a Lóvátett lovagok Francia királylánya. Emlékezetes alakítást nyújtott a Cselédekben Claire-ként, a A szecsuáni jólélekben Sen Te/Sui Ta-ként, a Lear királyban Gonerillként, a Nyaralókban Varvaraként, A kaukázusi krétakörben Acdaként, a Mindent anyámról Manuelájaként, az Egy csók és más semmi Dühös nőjeként és az Augusztus Oklahomában Barbara szerepében.

A Rómeó és Júlia kotnyeles dajkájaként és a Makrancos Kata címszereplőjeként különleges humorával sziporkázott Shakespeare komikus jeleneteiben. Az utóbbi időszakban kortárs magyar és külföldi drámák főszerepeiben csillogtatta meg tehetségét és humorát: Az öldöklés istenében, a Mikvében, az Átutazókban, a Sógornőkben a Téli utazásban, a Príma környékben, a Kvartettben és a Honderűben.

Számos díj és elismerés kísérte szakmai munkáját. Kiemelkedő színészi teljesítményét a Vígszínház 1997-ben Varsányi Irén-emlékgyűrűvel, hat alkalommal (1997, 2000, 2002, 2009, 2015, 2016) Ajtay Andor-emlékdíjjal, három alkalommal pedig Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel ismerte el (1998, 2000, 2005). 1998-ban Jászai Mari-díjat kapott. A Paszport című filmben nyújtott alakításáért 2001-ben a 32. Magyar Filmszemlén a legjobb női alakítás díját kapta. A 2005-ös POSZT-on a legjobb női főszereplő díját nyerte el Scribe Adrienne című darabjában nyújtott alakításáért, ugyanezen évben érdemes művésszé választották. A 2009-es IX. POSZT-on a legjobb női epizódszereplőnek választották Tracy Letts Augusztus Oklahomában című darabjában nyújtott kiemelkedő játékáért. Ugyanez az alakítás hozta meg számára a Színikritikusok Díját is. 2013-ban Budapestért díjat kapott, 2015-től örökös tag a Halhatatlanok Társulatában, valamint ugyanabban az évben megkapta a Prima díjat és a legjobb női epizódalakítás díját a Magyar Filmkritikusoktól a Szerdai gyerekben játszott szerepéért. 2018-ban elnyerte a kiváló művészi címet.

MTI