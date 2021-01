Financial Times: Trump veresége fájni fog Közép-Európának

2021. január 28. 18:44

– Közép-Európában lesznek a leginkább érezhetők Donald Trump volt amerikai elnök választási vereségének következményei, mert a magyar és a lengyel kormány nemcsak egy szövetségest vesztettek el, hanem egyúttal egy komoly problémával is szembesülnek, hiszen Budapestnek és Varsónak egyaránt meggyőződése, hogy az új adminisztráció korrupcióellenes szólamait, illetve az EU jogállamisági törekvéseit csak a belpolitikájukba való beavatkozás szándéka vezérli – írta a Financial Times online kiadásában megjelent véleménycikkében Ivan Krastev, a szófiai Centre for Liberal Strategies vezetője.

A szerző szerint Donald Trump veresége nem jelenti ugyan az európai populista mozgalmak végét, hiszen az ezek felemelkedéséhez vezető feltételek továbbra is adottak, de véget vetett a populisták Amerika-csodálatának, és ők ezután várhatóan már nem nyugaton keresnek majd „szövetségeseket és szponzorokat”. A szerző szerint Magyarország esetében a legnagyobb a kockázata annak, hogy Trump távozását követően Kína vagy Oroszország kedvéért megtöri a nyugati egységet, és ebből a szempontból „kiáltó figyelmeztetés” kell, hogy legyen a magyar kormánynak a kínai Fudan Egyetem budapesti campusának megnyitásáról szóló döntése, amire a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem (CEU) kiszorítását követően került sor.

Hasonló véleményen van a német Die Zeit című lap szerzője is, aki cikkében kifejtette: Donald Trump világszerte „szárnyakat adott” a populistáknak. A szerző szerint van egy téma, ami különösen összeköti Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Orbán Viktorral, Jarosław Kaczyńskival, a lengyel kormánypárt elnökével, a francia Nemzeti Frontot vezető Marine Le Pennel vagy az olasz Matteo Salvinivel – és mindegyiküket Trumppal: úgy tesznek, mintha a „nép” érdekeit képviselnék egy állítólagos „elittel” szemben.

A szerző emlékeztetett: alig került beiktatásra Joe Biden amerikai elnök, Budapest azonnal reagált. Orbán Viktor „sok sikert és jó egészséget” kívánt neki. A magyar miniszterelnök „kölcsönös tiszteletet és jóakaratot” idézett meg szavaival. A választási kampány során azonban Orbán nyíltan Donald Trump mellett állt, akivel sok közös nézetük van. Bident ezzel szemben „morális imperializmussal” vádolta, mert az kritizálta a jogállamot érő támadásokat Magyarországon és Lengyelországban. A szerző szerint azok közül, akik évekig profitáltak Trumpból, sokan éreznek úgy, mint Orbán.

Mindegy, hogy Brazíliában, Indiában, Izraelben vagy Magyarországon: a nacionalisták és populisták hivatkozhattak az amerikai elnökre – érvelt a szerző. Trump vereségét még nevezhették „választási csalásnak”, a Capitolium ostroma azonban egyértelművé tette a helyzetet: Orbán például csak utána gratulált Bidennek. A cikkben arról is olvashatunk, hogy a kampányban Biden Belaruszhoz hasonlította Magyarországot és Lengyelországot, valamint kijelentette, hogy megvonja a „totalitárius rezsimek” támogatását. Bíró-Nagy András, a Policy Solutions elemzője úgy vélekedett: nem az amerikai kormány feladata a magyar politika megváltoztatása. A hatalomváltás ugyanakkor nem marad következmények nélkül a kelet-közép-európai populisták számára.

Bíró-Nagy szerint Biden „nem fogja végignézni, hogy Magyarország vagy Lengyelország aláássák az európai együttműködést, és szétválasszák Európát”. – Orbán és Kaczyński eddig számíthattak Trump támogatására, ha megtámadták az EU-t. Most azonban épp az új amerikai elnök kényszerítheti őket Brüsszel oldalára – vélekedett a szerző.

MTI