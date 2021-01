Varsóban két rendőr megsérült az abortusztörvény elleni tüntetésen

2021. január 29. 12:20

Tizennégy embert őrizetbe vettek, két rendőr megsérült csütörtök este a lengyel fővárosban azon a tüntetésen, amelyet az alkotmánybíróság abortusztörvénnyel kapcsolatos ítéletének hatálybalépése miatt tartottak - közölte a varsói rendőrfőkapitányság szóvivője pénteken.

Varsó 2021. január 28-án - france24.com

Lengyelországban szerdán hatályba lépett az októberi alkotmánybírósági döntés, amely szerint nincs összhangban a lengyel alaptörvénnyel a terhességmegszakítást beteg magzatok esetén megengedő előírás.



Sylwester Marczak rendőrségi szóvivő sajtóértekezletén leszögezte: a hatályossá vált ítélet miatt már szerdán összehívott varsói tüntetés békés volt, a csütörtöki viszont nem.



A szóvivő szerint fordulatot jelentett a békésen induló tüntetés során, hogy három tiltakozó - köztük az utóbbi időben kormányellenes megmozdulásokat szervező Nők Sztrájkja nevű feminista mozgalom egyik vezetője, Klementyna Suchanow - behatolt az alkotmánybíróság területére, az épület előtti járdát pedig leöntötték piros festékkel.



A későbbiekben a tiltakozók rendőrautókat, épületeket festettek össze. A rendőrség tizennégy embert vett őrizetbe, közülük nyolcat az igazoltatás megtagadása, a többieket bűntett elkövetésének gyanúja miatt.

Tüntetők - en24news.com



Járványügyi szabályok, ezen belül a járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalom megsértése miatt 417 személyt igazoltattak.



Csütörtökön tüntetéseket szerveztek többek között a közép-lengyelországi Lódzban, a tengerparti Szczecinben, valamint a nyugat-lengyelországi Poznanban is.



A Nők Sztrájkja másik vezető képviselője, Marta Lempart pénteken az onet.pl német tulajdonú lengyelországi hírportál internetes tévéadásában újabb, több helyen tervezett akciót jelzett előre. Varsóban estére várják a tüntetők gyülekezését.



Az alkotmánybíróság által kétségbe vont előírás annak a három kivételnek az egyike, amelynek megléte esetén az 1993 óta Lengyelországban érvényes abortusztörvény engedélyezi a terhességmegszakítást. A művi abortusz továbbá akkor is lehetséges, ha az anya élete vagy egészsége veszélyben forog, illetve ha a megfogant élet bűncselekmény - nemi erőszak vagy vérfertőzés - következménye.



A döntés hatályba lépését megelőző indoklásban az alkotmánybíróság leszögezte: a magzat súlyos sérülésének vagy gyógyíthatatlan betegségének valószínűsítése nem elegendő indok ahhoz, hogy a születése előtt álló embert megfosszák életétől.



Aláhúzták, hogy a beteg magzatok esetében fontolóra kell venni, hogy a terhesség milyen kockázatot jelent az anya életére és egészségére.



A testület szerint az államnak is segítenie kell a súlyos fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokat.

A lengyel kormánykoalíció vezető pártja, a Jog és Igazságosság párt végrehajtó bizottságának elnöke, Krzysztof Sobolewski pénteken a közszolgálati rádiónak elmondta: néhány héten belül mutatják be az alkotmánybírósági döntésre reagáló, a patológiás terhességű anyákat segítő megoldásokat is tartalmazó jogszabálytervezetet.

MTI