Olasz titkosszolgálat: római a kormány elvesztette a járvány feletti ellenőrzését

Olasz titkosszolgálat: a kormány elvesztette a járvány feletti ellenőrzését

2021. január 29. 12:43

Az olasz kormány elvesztette a koronavírus-járvány feletti ellenőrzését - írta pénteken a titkosszolgálat jelentésére hivatkozva a La Repubblica című baloldali napilap.

A kormány számára összeállított titkos dossziéban a titkosszolgálat megállapítja, hogy az egészségügyi tárca által naponta közölt járványadatok 40-50 százalékkal "alatta vannak a valós számoknak". A jelentés szerint a hivatalos számokkal ellentétben a járványgörbe nem ível lefelé olyan mértékben, ahogyan azt várták.



A koronavírus-fertőzés terjedésének erejét a hatóságok alulbecsülik, az adatok megbízhatatlanná váltak, így nehézzé vált a járványhelyzet alakulásának előzetes felmérése, valamint a megelőző intézkedések meghozatala - olvasható a titkosszolgálati dokumentum La Repubblica által közölt részleteiben.



A baloldali napilap úgy véli, a jelentés megkérdőjelezi, hogy Giuseppe Conte kormányfő, aki kedden lemondott tisztségéről, megfelelően kezelte-e a járványhelyzetet.



A koronavírus-statisztikákat az olasz egészségügyi minisztérium, a polgári védelem és a tartományok által begyűjtött adatok alapján készítik. Ezzel párhuzamosan - a tavaly január végétől elrendelt egészségügyi vészhelyzet miatt - a nemzetbiztonsági szervek is saját adatelemzést folytatnak. A dossziéban közölt számok szerint a titkosszolgálatok hónapról hónapra a legnagyobb pontossággal kalkulálják előre az adatok alakulását.



A jelentés azzal magyarázza a számítások közötti különbségeket, hogy a hivatalos statisztikákba november közepe óta a gyorsteszteket is beszámolják, miközben korábban kizárólag a PCR-teszteléseket vették bele.



A La Repubblicának Pierluigi Lo Palco epidemiológus nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a kórházakban sem látják a járványgörbe lefelé ívelését, mivel az intenzív osztályokon kezelt betegek száma alig csökken.



Andrea Crisanti mikrobiológus, a padovai egyetem professzora a SkyTg24 hírtelevízióban azt mondta, hogy a hivatalos adatokban szereplő napi mintegy 15 ezer új fertőzött helyett a valós szám ennek majdnem a kétszerese lehet. "Máskülönben érthetetlen, miért ennyire magas továbbra is a halottak napi száma" - jelentette ki.



Naponta több mint négyszáz beteg hal meg Olaszországban, a halottak száma meghaladta a 87 ezret.



Domenico Arcuri járványbiztos a pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette a járványgörbe csökkenését. Elismerte a vakcinázás megtorpanását, mivel Olaszországba januárban 300 ezer adaggal kevesebb vakcina érkezett a vártnál. Kijelentette, hogy az Európai Unión keresztül minden lépést megtesznek a szállítmányok újraindulása érdekében. A friss adatok szerint több mint 1,7 millió embert oltottak be, ebből több mint 392 ezernek tudtak második dózist is biztosítani.



Pénteken jelentik be, mely tartományokban tartják fent a szigorú korlátozásokat, és hol enyhítenek a zárlaton. Kiemelten veszélyes, vörös zónában Szicília és Bolzano térsége maradhat.



