Újabb koronavírus elleni vakcinát engedélyeztek hazánkban

2021. január 29. 12:51

Pénteken az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) kiadta az ideiglenes engedélyt a Sinopharm-vakcinára is. Így egy újabb vakcinával bővült a lista – hangzott el az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján.

Az oltási munkacsoport rendszeresen ülésezik, felügyelik a vakcinák országba érkezését, és azok beadatását. Minden megyében létrejöttek oltási munkacsoportok, hogy zökkenőmentesen történjen a vakcinák beadása - mondta György István, a Miniszterelnökség államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője. Hozzátette, minden munkacsoportot is személyesen fel fog keresni. Eddig 175 283 fő kapott oltást, közülük 37 727 fő már a második oltását is megkapta.

A felnyitott ampullákat a regisztráltak és az egészségügyi dolgozók kaphatják meg. Ha nincs elégséges személy, akkor aznap az utolsó ampulla nem nyitható fel, hogy ne menjen kárba egyetlen vakcina sem.

A háziorvosoknak átadják a regisztráltak sorrendjét, a regisztráltak pedig életkoruk szerint fogják megkapni a vakcinát. A háziorvosoknak biztosítják az idősek elérhetőségét is, hogy megbeszéljék az oltási időpontot. Az oltás nemcsak a háziorvosi rendelőkben adható majd be, indokolt esetben a regisztrált otthonában is megtörténhet.

A háziorvosok a Moderna-vakcinával fognak oltani, a Pfizerrel pedig a megyei kórházakban – mondta György István.

A kínai Sinopharm-vakcina is zöld utat kapott Magyarországon Kép: AFP



origo.hu