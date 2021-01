A NOB-elnök ismét figyelmeztette az IWF-et

2021. január 29. 12:56

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke újfent aggodalmának adott hangot a súlyemelők elnökválasztás előtt álló világszövetségének (IWF) ténykedésével kapcsolatban.

Az ötkarikás ügyekben bennfentes insidethegames.biz beszámolója szerint a NOB-vezető négy hónapon belül negyedszer rótta meg az IWF elnökségét, ezúttal alapvetően azért, mert a doppingellenes szabályok enyhítéséről határozott, de Bach megint bírálta a szövetség irányításának módját is.



"Jelentősek az aggodalmaink a doppingellenes szabályok nyilvánvaló gyengülése és más kormányzási kérdések miatt. Az IWF meg akarja változtatni azokat a szabályokat, amelyek a NOB kvalifikációs rendszerének alapját képezik. Ez valóban idegesítő, ráadásul mindez a NOB-bal folytatott mindenféle konzultáció nélkül történt" - idézte a portál Bach rosszalló szavait, aki hozzátette, hogy "világos magyarázatot" kérnek az IWF-től, és a témát már felvették a februári NOB-ülés napirendjére.



Bach már október elején "komoly aggályokról" beszélt az IWF alapszabály-reformjával kapcsolatos előrehaladás elmaradása miatt, kifogásolva egyúttal a szövetség részéről "a független tanácsadás elfogadásának hiányát". A NOB-elnök nemtetszésének adott hangot amiatt is, hogy elégtelen a sportolók képviselete az IWF vezetésében. A bírálatok után néhány nappal az IWF elnöksége menesztette ideiglenes elnökét, Ursula Papandreát, akit a NOB támogatott az IWF megújítására tett kísérleteiben - írta a portál.



Az amerikai alelnök tavaly januártól látta el az IWF ideiglenes elnöki tisztét, miután Aján Tamás - a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor vezette vizsgálatok alapján megfogalmazott súlyos korrupciós vádak nyomán - lemondott 2000 óta viselt elnöki pozíciójáról. Papandrea októberi leváltása után az elnökség rövid időn belül kétszer is új ideiglenes vezetőt nevezett ki az IWF élére, a NOB ismételt rosszallását és többször is hangoztatott aggályait kiváltva. Papandrea két hete bejelentette: harcba száll az elnöki posztért.



A legújabb reagálásban Bach kifogásolta, hogy az IWF a március végi tisztújító kongresszusa előtt nem hajt végre alapszabály-módosítást, hanem az alapdokumentum reformjával kapcsolatos döntéshozatalt egy hónappal későbbre halasztotta.



Az elnök mostani szigorú figyelmeztetésében kijelentette, hogy a NOB - amely a súlyemelők számára Tokióra engedélyezett 196-os indulói létszámot a következő olimpiára 120 fősre csökkentette, és a jelenlegi 14-nél néggyel kevesebb súlycsoportot engedélyezett - "fenntartja a jogot további intézkedések megtételére, s folyamatosan felülvizsgálja a súlyemelés helyét a 2024-es párizsi játékok programjában".



MTI