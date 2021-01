Hat év börtönnel megúszná egy pedofil bűnöző - még nem jogerős

2021. január 29. 13:57

Nem jogerősen 6 év börtönbüntetésre ítélt a bíróság pénteken egy 69 éves férfit, aki megrontott felügyeletére bízott, a szomszédságában élő kislányokat.

A Budapest Környéki Törvényszék MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a férfit az ügyészség hatrendbeli, részben folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg.



A tényállás szerint a vádlott szomszédságában három kisgyermekes család élt és mivel a szülők jó kapcsolatot ápoltak a férfival, 2017 februárjától többször megbízták gyermekeik felügyeletével, akik közül öten többször is megfordultak a vádlott otthonában.



A bíróság megállapította, hogy ekkor a vádlott hármukat szexuálisan bántalmazta, míg kettőjükkel szemben olyan magatartást tanúsított, amivel a kiskorú sértettek testi, értelmi, erkölcsi, illetve érzelmi fejlődését veszélyeztette, ám emiatt a tíz éven aluli gyermekek egyszer sem tettek panaszt a szüleiknél.



A közlemény szerint 2017 júliusában a hatodik sértett vakációzni érkezett a környéken élő ismerőseihez és egy alkalommal, amikor görkorcsolyázni ment két barátnőjével, a görkorcsolyája meghibásodott és annak javítása miatt betért a vádlotthoz, aki ekkor szexuálisan bántalmazta. A kislány a történtekről beszámolt az édesanyjának, az asszony pedig feljelentést tett az ügyben.



A törvényszék a vádirattól eltérően, két gyermek esetében nem látta kétséget kizáróan bizonyítottnak a szexuális erőszak megvalósulását, ezért az ügyészi minősítéstől eltérően a vádlott felelősségét kétrendbeli kiskorú veszélyeztetés bűntettében állapította meg.



A bíróság a vádlottat négyrendbeli, részben folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésnek bűntettében mondta ki bűnösnek. A 6 évi börtönbüntetés mellett 6 év 6 hónapra eltiltott a közügyektől is.



A büntetés kiszabásánál a bíróság figyelemmel volt a vádlott rossz fizikai és mentális állapotára, idős korára és a bűncselekmény óta eltelt hosszabb időre is. Az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

MTI