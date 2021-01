Dunai hajóbaleset - Fellebbezett az ügyészség a bűnügyi felügyelet ügyében

2021. január 29. 14:12

Fellebbezett a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a Viking Idun ukrán kapitányának bűnügyi felügyeletét elrendelő végzés ellen, mert bár a bíróság elrendelte a kényszerintézkedést, a vádhatóság kifogásolja, hogy nem írt elő személyes, csak telefonos jelentkezési kötelezettséget - tájékoztatta Ibolya Tibor fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.

A Hableány sétahajó tragédiája 2019 májusában történt Budapesten, a Margit híd közelében, amikor a Viking Sigyn szállodahajó a sétahajónak ütközött, maga alá gyűrte, így az elsüllyedt. A sétahajón 35-en voltak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.



A Viking Sigyn ugyancsak ukrán hajókapitányának büntetőpere tavaly szeptemberben kezdődött meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.



Ibolya Tibor a pénteki közleményében felidézte: a Hableánnyal ütköző szállodahajót követő hajó ukrán kapitányát a Budapesti Rendőr-főkapitányság gyanúsítottként hallgatta ki harmincöt rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vétségének megalapozott gyanúja miatt.



A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség egy évvel ezelőtt indítványt tett a nyomozási bírónak a kapitány bűnügyi felügyeletének elrendelésére az eljárásban való jelenlétének biztosítása céljából. A bíróság a bűnügyi felügyeletet elrendelte és azóta meg is hosszabbította azzal, hogy havonta egyszer jelentkeznie kell a gyanúsítottnak a rendőrségen. A világjárvány miatt a gyanúsított egyes jelentkezések alól szabályszerűen kimentette magát, azonban megállapítható, hogy nem szökött meg - írta a főügyész.



Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője az MTI megkeresésére megerősítette azt a lapértesülést, amely szerint a gyanúsított Ukrajnában tartózkodik. Hozzátette: a bűnügyi felügyelet intézménye lehetővé tette a gyanúsítottnak, hogy külföldre utazzon, csak azt a kötelezettséget írta elő számára, hogy a megjelölt időpontokban jelenjen meg a rendőrségen.



Ibolya Tibor közleményében azt írta, az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a 2021. január 30-áig meghosszabbított bűnügyi felügyeletet újabb négy hónappal hosszabbítsa meg változatlan feltételekkel, utasítsa el a védőnek a bűnügyi felügyelet megszüntetésére irányuló indítványát. A bíróság a kényszerintézkedést meg is hosszabbította, de nem személyes, hanem telefonos jelentkezési kötelezettséget írt elő a gyanúsítottnak.



A főügyész jelezte: a nyomozás folyamatban van, jogsegély útján több tanút kell még kihallgatni a tényállás tisztázása érdekében.



A kényszerintézkedésről szóló végzés ellen az ügyészség azért fellebbezett, mert megítélésük szerint a telefonos jelentkezés a mai, modern technika mellett már semmiféle fizikai korlátozásnak nem minősül, így a törvény által deklarált célnak nem felel meg.



Ibolya Tibor emlékeztetett: a büntetőeljárási törvény szerint a bűnügyi felügyelet a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. Az ügyészség álláspontja szerint csak olyan magatartási szabályt lehet előírni ennek a kényszerintézkedésnek a keretében, amely fizikailag korlátozza a terheltet a szabad mozgáshoz való jogában.



A fellebbezés ügyében másodfokon a Fővárosi Törvényszék dönt majd.

MTI