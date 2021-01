Nacsa: a baloldal fejezze be a hergelést és a védekezés veszélyeztetését!

2021. január 29. 14:48

A kormánypártok szerint a baloldal újra lebukott: kiderült, hogy a vendéglátósokat jogszabályellenes kinyitásra biztató szervezkedés mögött a baloldal egyik szombathelyi háttérembere áll.

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője pénteken az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában azt mondta: a Gyurcsány-koalíció hergeli az így is nehéz helyzetben lévő vendéglátósokat.



A kormánypárti politikus hozzátette, a baloldal eddig sem segítette, csak hátráltatta a járvány elleni védekezést. Most is felelőtlenek, amikor a szabályok megszegésére buzdítanak. Politikai érdekeik miatt veszélybe sodorják az emberek egészségét, és az eddig elért eredményeket - összegezte a kormánypártok véleményét a frakciószóvivő.



Nacsa Lőrinc kiemelte: fontos, hogy az emberek betartsák a szabályokat, hiszen több európai országban azt látni, hogy az idő előtti enyhítés brutálisan megnöveli a napi fertőzésszámokat.



Felszólítjuk a baloldalt, hogy fejezze be a hergelést és a védekezés veszélyeztetését - mondta a KDNP-s politikus.



