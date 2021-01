Díjakat adott át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Palicson

2021. január 29. 15:16

Díjakat adott át a vajdasági magyar kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) a magyar kultúra napja alkalmából pénteken Palicson; a díjazottak között van Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, akit a szervezet legrangosabb elismerésével, az Aranyplakettel tüntettek ki.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Aranyplakett kitüntetése, amelyet Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vett át a magyar kultúra napja alkalmából tartott díjátadó ünnepségen a vajdasági Palicson 2021. január 29-én. MTI/Molnár Edvárd

enki nem azért végzi a munkáját, mert kitüntetésre számít, hanem mert örömét leli benne, és reméli, hogy a társadalom döntő részének a javára válik, a díjaknak azonban mégis örül, mert láthatóvá válik az elvégzett munkája - hangsúlyozta Potápi Árpád János a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén.



A VMMSZ indoklása szerint a szervezet az idei évben, a nemzeti összetartozás és a nemzeti újrakezdés évének fordulóján olyan személynek ítélte oda az Aranyplakett kitüntetést, "akinek szolgálata, a Kárpát-medencei és ezen belül is a délvidéki magyarság megmaradásáért és szülőföldön való boldogulásáért végzett áldásos tevékenysége nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad új hitet s szívet".



Beszédében Potápi Árpád János kiemelte: a Vajdaságban élő magyar közösség olyan utat járt be, amely a többi magyar nemzetrésznek, magyar nemzeti közösségnek például szolgálhat. Elmondta, hogy büszke a VMMSZ kitüntetésére, ugyanis nagyszülei és édesapja révén ő is "valamennyire vajdaságinak számít".



A pénteki rendezvényen átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által alapított életmű- és pályadíjakat. Magyar Életfa Díjjal ismerték el Balázs György nagybecskereki színjátszó, Berta Géza maradéki közösségszervező, Németh Anna nyugalmazott képzőművészet szakos tanár, keramikus, valamint Szabó Szabados Ilona művelődésszervező, nyelvművelő munkásságát.



A szövetség plakettjével jutalmazták Bakator Judit nyugalmazott torontálvásárhelyi osztálytanítót, Németh Dezső szenttamási művelődés- és közösségszervezőt, Sóti Éva adai művelődés- és közösségszervezőt, Szabó Judit teológia tanárt, valamint a tordai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet.

MTI