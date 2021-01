AstraZeneca: jelentősen hozzájárulhat a vakcina a járvány elleni küzdelemhez

2021. január 29. 19:40

Jelentősen hozzájárulhat az AstraZeneca által kifejlesztett vakcina a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez - hangzott el a vállalat pénteki online sajtótájékoztatóján.

Pascal Soriot - dw.com

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteken forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagot, beadását 18 éves kor felett ajánlja.



Pascal Soriot, az AstraZeneca vezérigazgatója arról beszélt, hogy az általuk kifejlesztett vakcinából két dózisra van szükség, ezeket 4-12 hetes eltéréssel kell beadni. A vakcina európai uniós jóváhagyása remélhetőleg érezhetően hozzájárul majd a járvány elleni védekezéshez - mondta, hozzátéve: oltóanyagukat már több országban alkalmazzák.



Hangsúlyozta: egyedülálló, hogy ilyen gyorsan fejlesztették ki a vakcinát.



Elmondta: jelentős készletük - több millió dózisuk van -, amelyet eljuttathatnak az európai országokba, a cél, hogy minél több embert gyorsan beolthassanak. Erről jó megbeszélést folytattak az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal - tette hozzá.

Andrew Pollard - channel4



Andrew Pollard, az Oxfordi Vakcina Csoport igazgatója is azt emelte ki, hogy rendkívül gyorsan, csaknem egy év alatt állították elő az oltóanyagot, ami meglátása szerint jól mutatja, milyen fejlett már a tudomány.



A szakértő hatalmas mérföldkőnek nevezte az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását, hiszen így - mondta - Európában is sok embernek lesz elérhető a vakcina. Ez a jóváhagyás nagy bizalomról tanúskodik az oltóanyag iránt - vélekedett.



Azt mondta, mindez azért is fontos, mert sokan szenvednek a koronavírustól Európában, és a vakcina segíthet csökkenteni a nyomást az egészségügyi rendszereken.



Andrew Pollard megjegyezte: tiszteletben kell tartani, hogy az országok hogyan használják fel a vakcinát, melyik korosztálynál alkalmazzák.



Az AstraZeneca a harmadik oltóanyag, amely az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség szerint hatékony a SARS-CoV-2 koronavírus ellen. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának európai uniós forgalmazását az EMA ajánlását követően az Európai Bizottságnak kell hivatalosan engedélyeznie.



MTI